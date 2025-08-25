El Rototom 2026 ya tiene fechas tras cerrar con 218.000 asistentes de todo el mundo

El Rototom Sunsplash ya piensa en el futuro. La 31ª edición del festival reggae más grande de Europa se celebrará en Benicàssim del 16 al 22 de agosto del 2026, según anunció ayer la organización apenas horas después de que la cita despidiera el sábado su 30º aniversario con un balance que confirma su perfil internacional y su gran impacto cultural y social.

Más de 218.000 personas de 111 países se sumaron a la edición Celebrating Life, que acercó durante ocho jornadas más de 200 shows y dj sets en siete escenarios, además de múltiples actividades culturales y solidarias.

A través de sus canales digitales, el Rototom alcanzó a 3,7 millones de espectadores en todo el mundo, consolidándose como un encuentro global en torno a la música y la conciencia social.

Los pesos pesados

El aniversario tuvo nombres de peso como Shaggy, Spice, Burning Spear, Koffee o Tiken Jah Fakoly, que despidió la edición con su reggae activista. Los guiños a Bob Marley, que este 2025 habría cumplido 80 años, protagonizaron algunas de las citas más emotivas, con las actuaciones de Julian y Ky-Mani Marley, The Wailers y la legendaria Marcia Griffiths. El festival sonó también a hip-hop con Orishas, a ska, afrobeats, cumbia o reggae-metal, en un cartel tan diverso como su público.

El certamen fue mucho más que música. El Foro Social reunió a 1.200 personas en seis debates con voces como Raquel Martí (UNRWA), Sonia Guajajara, Fernando Valladares, Gonzo o la ilustradora Flavita Banana, que pusieron el foco en Gaza, el cambio climático o la interculturalidad.

Espacios como Discovery Lab, Jamkunda o Pachamama ampliaron esa mirada con ciencia, arte y reflexiones sociales, con un gran éxito de asistentes también.

Solidaridad y espíritu familiar

La edición del 30º aniversario reforzó su compromiso solidario con proyectos como Move 4 Gaza y la Social Art Gallery, que destinaron sus recaudaciones a iniciativas sociales y culturales. Además, el festival se consolidó como un espacio familiar, con 16.966 menores y 11.202 mayores de 65 años disfrutando de áreas específicas, descuentos y facilidades de acceso.

El recorrido gastronómico sumó también atractivo con 30 propuestas internacionales que llevaron a Benicàssim sabores de Jamaica, Etiopía, Senegal o Perú. En paralelo, la diversidad de actividades y espacios lúdicos dentro del recinto reforzó la imagen de un festival abierto, inclusivo y multicultural, donde la música convive con la conciencia social y el entretenimiento en familia.

Concluye así una edición que celebró sus tres décadas de historia, pero que ya tiene la mirada puesta en el futuro: la cita del Rototom Sunsplash 2026, que espera volver a reunir a ese público intercultural procedente de más de un centenar de países.