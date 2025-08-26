GALARDÓN
La actriz Jennifer Lawrence, premio Donostia del 73 Festival de Cine de San Sebastián
Este es el segundo Premio Donostia anunciado por el certamen donostiarra para su edición de 2025, tras el que se entregará a la productora Esther García
EFE
San Sebastián
La actriz estadounidense Jennifer Lawrence recibirá uno de los premios Donostia de la 73 edición del Festival de Cine de San Sebastián, que se celebrará del 19 a 27 de septiembre.
Este es el segundo Premio Donostia anunciado por el certamen donostiarra para su edición de 2025, tras el que se entregará a la productora Esther García, vinculada al cine de Pedro Almodóvar en la empresa El Deseo.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Alemania busca trabajadores españoles: 100.000 puestos disponibles y 3.000 euros al mes (y sin necesidad de carrera universitaria)
- Una banda del Este asalta pisos en Castelló con el método de los hilos de pegamento
- El pueblo donde más rayos caen en toda España está en Castellón
- Espectacular granizada en el interior de Castellón
- Grave cogida de un 'bou embolat' a un joven y el toro le 'roba' la riñonera
- Una plaga de avispas toma Castellón por el calor
- El antiguo local de Giuliani's de Salera ya tiene nuevo inquilino: una cadena de restaurantes vuelve a Castellón
- Muere la actriz Verónica Echegui a los 42 años, tótem del cine español en el siglo XXI