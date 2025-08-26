Mauro Belenguer, nuevo director de RTVE en la Comunitat Valenciana

El periodista Mauro Belenguer Pérez (Alcoi, Alicante, 1989) es el nuevo director del Centro Territorial de Radiotelevisión Española en la Comunidad Valenciana. Tras cerca de una década en los servicios informativos de Torrespaña, el valenciano se incorpora a esta delegación donde se encargará de dirigir la radio y la televisión.

De esta forma, Belenguer toma el relevo a Arantxa Torres, que ha dirigido la delegación valenciana desde hace siete años con diferentes retos informativos como fue el incendio de Bejís, el incendio del edificio de Campanar o la dana, entre otros muchos sucesos.

Así, Belenguer ha mostrado su intención de seguir la misma estela informativa y para ello "contamos con el mejor equipo para trasladar todo lo que pasa en la comunidad con el máximo rigor". “Empezamos una temporada con una carga informativa importante y muchos retos por delante. Nuestro objetivo inmediato será pelear cada día por ofrecer un servicio público de calidad. Y en el horizonte, potenciar los servicios informativos reforzando infraestructuras e impulsando nuevas franjas de información local en radio y televisión”.

El nuevo director territorial inicia esta nueva etapa a poco más de dos meses de que se cumpla el aniversario de la dana, que se cobró 228 víctimas y donde TVE puso el foco gracias al despliegue del equipo valenciano y los desplazamientos a la zona cero desde la sede central en Madrid.

Vinculado a TVE y la Cadena Ser

Mauro Belenguer se licenció en Periodismo en 2015 por la Universidad CEU Cardenal Herrera en València, donde residió durante toda la etapa universitaria. Después se trasladó a Madrid donde realizó el máster de TVE y la Universidad Rey Juan Carlos.

Ha desarrollado la mayor parte de su carrera profesional en TVE, en la redacción de informativos en Torrespaña en las distintas ediciones del Telediario. Desde el Matinal, pasando por el Fin de Semana, hasta llegar a la sección de Nacional.

En los últimos años ha formado parte de la sección de política, cubriendo información relacionada del área de nacional, para el TD1 y el TD2. Además de varias campañas electorales y citas importantes, como congresos y comités de partido, ha dedicado parte de su trabajo a la información de Defensa, con coberturas especiales para la OTAN.

Vinculado desde siempre a los medios de comunicación, Mauro Belenguer también trabajó para PRISA Radio. En la Cadena SER, formó parte del equipo de redacción de ‘La Ventana’ de Carles Francino entre el 2013 y el 2015.

Mauro Belenguer sustituye a Arantxa Torres, a la que RTVE le agradece su excelente labor de dirección durante los últimos siete años. De manera particular, la Presidencia de RTVE quiere poner de relieve el trabajo que ha venido coordinando en el Centro Territorial desde los trágicos acontecimientos de la DANA el pasado mes de octubre y que han convertido a RTVE en una referencia informativa en la Comunidad Valenciana.