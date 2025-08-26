El teatro itinerante toma las calles de Moncofa en la segunda jornada del MAC
El festival cultural Moncofa Al Carrer deleita a niños y mayores con el espectáculo ‘Lumen’, ofrecido por la compañía granadina Yera Teatro
La playa de Moncofa ya se encuentra inmersa en la programación de MAC-Moncofa Al Carrer y en la segunda jornada, celebrada este lunes, el teatro itinerante tomó las calles de la localidad de la Plana Baixa. Concretamente, el recorrido transcurrió por un buen tramo de la avenida Mare Nostrum (arteria principal) hasta la llegada a la plaza Na Violant d’Hongria.
'Lumen'
Decenas de niños y sus familias, disfrutaron de lo lindo con el espectáculo Lumen, que ofreció la compañía Yera Teatro, procedente de Granada.
La presente edición del MAC se inició la noche del domingo con un show llamado De ida y vuelta, que consistió en un tablao flamenco a cargo de la asociación Acyam, del propio municipio moncofino.
El programa de este martes
De cara a la jornada de hoy, el MAC seguirá a las 20.00 horas, con el teatro-circo itinerante, y el espectáculo Pilots a cargo de la compañía La Finestra Nou Circ. También recorrerá la siempre repleta avenida Mare Nostrum, hasta la llegada a la plaza Na Violant.
La concejala de Cultura, Ilenia Begnozzi, expresó sobre el MAC que «desde el departamento de cultura, se ha trabajado de lo lindo para ofrecer una amplia programación de espectáculos, que van dirigidos a todos los públicos, pero en especial a los más pequeños que están disfrutando de sus vacaciones en Moncofa».
Este festival cultural continúa su programación hasta el 30 de agosto con diferentes actividades, como cine y conciertos, que servirán para poner el broche de oro a un verano más en Moncofa.
