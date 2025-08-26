Villa Carpi de Benicàssim vuelve a sus años dorados

Villa Carpi de Benicàssim recuperó recientemente mucho del glamour que tuvo en los años opulentos de las construcciones postineras, que dieron fama a la zona Norte de su playa, con una fiesta que organizó, con mano maestra, su propietario, el arquitecto Jacobo Ríos Capapé, con apellidos que revelan el augusto linaje de dos familias, que dieron lustre, prosapia y fascinación a la zona más noble de las construcción veraniegas.

El anfitrión, invitó a un grupo de amigos que trazaron un circulo en el amplio jardín trasero de la mansión, y además, a un grupo de selectos artistas y algún que otro aficionado, que ofrecieron lo mejor de sus dotes interpretativas, ganándose fervientes aplausos por sus excelentes interpretaciones.

Actuó en primer lugar el anfitrión, luciendo su voz poderosa y bien modulada de barítono, con una serie de romanzas y canciones populares, que mostraron su excelente escuela de canto.

Seguidamente Toni Gascó, acompañado de su guitarra, ofreció dos canciones conocidas, acabando con la popular «Clavelitos» que coreó el púbico.

El sopranista Rafa Quirant, con un repertorio barroco de gran nivel, mostró su emisión clara, su modulación afiligranada y su refinamiento interpretativo.

También la soprano Sara López de voz cristalina, muy rica en armónicos, que dijo su repertorio con exquisitez y fecunda musicalidad. Finalmente, ambos cantaron a dúo la popular aria «O mio babbino caro» de la ópera de Puccini «Gianni Schichi» causando la admiración de la asistencia.

El gran violoncelista bielorruso Alexander Bagrintsev, se las vio con un meritorio repertorio Bach, en el que lució su prodigiosa técnica, y el sonido de un instrumento sedoso, baritonal, embriagador, que el público ovacionó, obligándole a llevar a cabo tres brillantes bises, que aún encendieron más la la devoción de la concurrencia.

Un acto entrañable, con importantes aportaciones artísticas, que concluyó con un suculento ágape, en el que, la asistencia, tuvo ocasión de departir amigablemente en tertulias tan amistosas como entrañables