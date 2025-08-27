Cuatro películas y una serie imprescindibles de Eusebio Poncela

Eusebio Poncela, fallecido este miércoles a los 79 años , creció en el teatro y alcanzó sus mayores picos de popularidad gracias a la televisión y su papel de Carlos Deza en ‘Los gozos y las sombras’, pero fue en la gran pantalla y al abrigo de grandes directores como Pedro Almodóvar, Imanol Uribe y Carlos Saura donde regaló algunas de sus interpretaciones más memorables.

'Arrebato' (1979)

Película maldita por excelencia del cine español, la 'opus magna' del maltrecho Iván Zulueta tiene en la interpretación de Poncela uno de sus principales pilares. En la cinta, clásico alucinado, Poncela da vida a José Sirgado, un director de cine atrapado en sí mismo y que mantiene una inquietante relación con un joven obsesionado con filmarse a sí mismo. Una película nacida de la urgencia y de las adicciones (a la heroína, sobre todo) que fracasó estrepitosamente en taquilla pero que ha escalado con los años hacia una posición de culto incuestionable. "Me cuesta mucho ver esta película, porque fue muy intenso todo lo que vivimos y experimentamos durante el rodaje. Aquella relación entre cinefilia y drogas me hizo buscarme un problema que no tenía, porque soy un actor que se convierte en el personaje, con todo lo que eso implica", reconoció Poncela años más tarde.

'Matador' (1986)

La película por la que Tarantino aseguró haberse hecho director de cine. En ella, Poncela se pone por primera vez a las órdenes de Pedro Almodóvar para interpretar a un turbio comisario. Sexo, violencia y muerte en un thriller de alto voltaje erótico. Una película de cuando el manchego, en palabras del propio Poncela, "era más enorme que casi nadie". "Ya me había ofrecido algunos papeles y por lo que fuera no había hecho ninguno. Acepté y fue como caído del cielo", aseguró el intérprete.

Poncela y Banderas, en 'La ley del deseo' / EPC

'La ley del deseo' (1987)

De su segundo mano a mano con Pedro Almodóvar y Antonio Banderas surge otras de las interpretaciones memorables de Poncela: en 'La ley del deseo' es Pablo Quintero, director de cine homosexual que vive una atrapado en un intenso triángulo amoroso. Pasión, dolor y deseo sin filtros en la película que consolidó a Almodóvar en el panorama internacional: ganó el Teddy Award en la Berlinale y en Estados Unidos la Asociación de Críticos de Los Ángeles premió su capacidad para transgredir el lenguaje cinematográfico.

'Martín (Hache)' (1997)

Instalado en Argentina para tratar de dar esquinazo a sus problemas con las drogas, Poncela recibió el encargo de Adolfo Aristarain de meterse en el pellejo de Dante, actor instalado en el abismo y el amigo (el único, vamos) vivales y expansivo de Martín (Federico Luppi). Suya es una de las frases troncales del filme, ese "¡hay que follarse a las mentes!" que le suelta al Hache (Juan Diego Botto) durante una de sus aleccionadoras charlas. De su etapa argentina queda también el videoclip de 'Matador', de Los Fabulosos Cadillacs.

'Los gozos y las sombras' (1982)

Basada en la novela homónima de Gonzalo Torrente Ballester, 'Los gozos y las sombras' convirtió a Eusebio Poncela en Carlos Deza, último último de los Churruchaos y descendiente de los antiguos señores de la villa (imaginaria) a quien un traspiés amoroso devuelve a su pueblo natal. Todo un fenómeno social en su día y una serie pionera a la hora de llevar a la pequeña pantalla la lucha de clases.