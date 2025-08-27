La Finestra Nou Circ aterra amb els seus ‘Pilots’ al MAC de Moncofa
El festival cambia avui d’escenari a la pista de patinatge per a rebre l’espectacle ‘Malabarian on the rox’ de la companyia Roxi Katcheroff
El circ va ser protagonista ahir del festival Moncofa Al Carrer (MAC), amb un espectacle d’alt voltatge que no va deixar indiferent al públic congregat a l’avinguda Mare Nostrum i la plaça Na Violant. La companyia La Finestra Nou Circ va presentar els seus 'Pilots', que navegaren amunt i avall omplint el carrer de cares de sorpresa i somriures entre el públic més familiar amb un espectacle itinerant i de carrer de matrícula d’honor.
Els seus integrants van fer les delícies al nombrós públic present, majoritàriament xiquets i xiquetes, que acompanyats pels seus familiars, van gaudir de valent en cadascun dels números de circ que anaven fent en el transcurs del recorregut.
Per a avui, a les 20.00 hores, el MAC canvia d’escenari:la companyia Roxi Katcheroff oferirà en la pista de patinatge, teatre-circ amb l’espectacle Malabarian on the rox. Un show en què el protagonista és un refinat artista de circ clàssic, exigent i perfeccionista que es veu en dificultat abans de començar el seu xou. La seua fidel companya, amb la qual porta tota la vida treballant, l’encarregada d’aportar elegància, dolçor i poesia a l’espectacle té un contratemps i no pot acompanyar-li en el xou d’aquest dia. Ell, abans de suspendre la funció crida a una agència de treball temporal i demana una ajudant per a poder salvar l’espectacle. Com acabarà?Avui es sabrà.
La regidora de Cultura de Moncofa, Ilenia Begnozzi, va manifestar ahir que «el MAC és sinònim d’èxit per la gran presència de públic, així s’ha demostrat tots els anys i enguany encara més».
