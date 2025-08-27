La Mar de Cultures connecta Palestina i la Mediterrània amb la música a Almassora

El cicle tanca aquesta nit a l'Espai Natura amb la música de Shafeeq Alsadi i Joan Peiró que revisa la tradició musical de la mar Mediterrània connectant els seus respectius orígens

Shafeeq Alsadi i Joan Peiró.

Shafeeq Alsadi i Joan Peiró. / Mediterráneo

Victoria Pitarch

La Mar de Cultures d’Almassora tanca aquesta nit (20.00 hores, Espai Natura) amb un encreuament de cultures, un pont teixit a través de la música que estableix un viatge fins al segle XIII amb instruments de fa 800 anys.

I ho fa en un moment de reivindicació i ràbia, mitjançant la música, de la ma del intèrpret palestí Shafeeq Alsadi, originari de Betlem, i el valencià de Potries Joan Peiró. Un duo que revisa la tradició musical de la mar Mediterrània connectant els seus respectius orígens.

El mestre i compositor palestí desenvolupa una labor de preservació del patrimoni cultural de la música mediterrània oriental, destacant el seu ús del Qanun, un instrument de corda pinçada sobre una caixa de ressonància. Va ser durant la seva etapa de formació quan va conèixer en la Universitat de Göteborg (Suècia) a Joan Peiró, especialitzat en flamenc i guitarra clàssica, inspirant-se en la música tradicional valenciana.

Un concert de música antiga interpretada amb arpa, però donant-li un toc contemporani -i una mica jazz- i un contingut lligat a les poetesses andalusíes a través del üd (llaüt àrab) en clau contemporània.

