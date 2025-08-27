Música, circ, teatre i cinema en 27 municipis de Castelló: el calendari
Des de Castelló a Castell de Cabres, els pobles més grans i menuts de la província, acullen fins al tancament de l’estiu obres en diferents formats que omplien de cultura els carrers
Des de Castelló fins a Castell de Cabres. La Diputació a Escena tanca l’estiu a 27 municipis de la província, després d’una temporada estival amb 200 espectacles a 127 pobles. Un ambiciós programa de teatre, música, circ i cinema per a les localitats més menudes i no tant amb un doble compromís inicial: dinamitzar el teixit artístic i escènic de la província i omplir els pobles de cultura durant l’estiu.
Fins al 21 de setembre -l’agenda cultural provincial s’estira fins a novembre-, el cicle estival promou muntatges de companyies made in Castelló, a més de donar entrada a altre tipus de formats, com els espectacles pirotècnics. I el cinema a la fresca, que tindrà aquesta setmana un intens programa amb la projecció de la pel·lícula Campeonex, ahir a la Torre d’en Besora, dijous 28 a Gaibiel i diumenge 31 a Pavías;de la infantil Del Revés 2, divendres 29 a Aín, i dissabte a Barracas; o Gru 4. Mi villano favorito el dilluns a El Toro.
El programa s’activa també a Zucaina, Vall d’Alba, Mascarell, Torás, Nules, la Pobla de Benifassà, Cirat, Cervera, la Jana, Almassora, la Llosa, Sant Jordi, Villamalur, Vila-real, Vilafamés iSoneja. En tancar l’estiu també estan la Pobla Tornesa, Llucena, les Alqueries, Almenara o Montanejos. Suma i segueix en escena.
Però el teatre és, amb la música, el gran protagonista del cicle. Després d’un juliol i quasi tot agost amunt i avall de la província, el cicle fa parada avui a la Pobla de Benifassà, amb els Contacontes., desventures i altres boges criatures de Xiconiu Teatre, que es podrà veure també el 12 de setembre a la Llosa. I, aquesta vesprada, El show de los despistes de Animación Monitores aterra a Jérica.
En clau musical
Pujaran als escenaris en xicotet format peces joia de companyies com Hop Teatre!, Ambfiteatre, Proyecto Caravana, Splai Teatre, Teatre de Caixó, Pepa Cases o Xarxa Teatre, una mostra heterogènia del que es fa al territori.
En clau musical, Trobadorets actuarà a Castell de Cabres en plenes festes el 6 de setembre, i a Figueroles el 21 amb el seu Anem de festa;i la Colla Xaloc portarà el seu Dolçaina Fest a Mascarell aquest dissabte, mentre que el Cor de Veus del CEAM de Nules oferirà un concert molt especial a casa el dia 5. La dansa arriba a Vila-real amb Pepa Cases i el seu Raïl, el 19 de setembre, i tancant l’estiu, Figueroles acull l’òpera de Dossom. Tota l'agenda, a un clic.
