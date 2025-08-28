Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Benicàssim obri un Tárrega amb un jurat ‘top’ internacional

La cita inclou preseleccions a l’Espai de la Música, recitals a Villa Elisa, tres sessions al Teatre Municipal i culminarà amb la final

Fabio Zanon és el president del jurat del 58é Certamen Tàrrega. / Mediterráneo

Eva Bellido

El Certamen Internacional de Guitarra Francesc Tàrrega inicia hui la seua 58a edició amb un jurat de prestigi mundial que reforça el segell internacional de la convocatòria. Presideix el brasiler Fabio Zanon, un dels guitarristes més reconeguts de l’actualitat, i completen el tribunal el pianista i musicòleg francés Yvan Nommick, el mestre flamenc Juan Manuel Cañizares, el croat Dejan Ivanovic, el compositor David del Puerto, el concertista xinés Xianji Liu i el sevillà Francisco Bernier.

Tres d’ells, Zanón, Ivanovic i Liu ja saben què és guanyar el cicle a Benicàssim.

La dimensió global del històric concurs es reflecteix també en la participació de 25 guitarristes d'11 països, amb presència d’Espanya, Itàlia, Corea del Sud, Cuba, Croàcia, Portugal, Sèrbia, el Japó, Grècia, Romania i Alemanya, dels quals destaca la presència de tres músics valencians, un d’ells, Aritz Marco, de la ciutat de Castelló.

Estos son los seis jurados del Certamen Tárrega 2025. / Mediterráneo

La programació

La programació comença hui amb la reunió de concursants a l’Espai de la Música (19.00 horas). Les fases de preselecció es desenvoluparan demà divendres (10.00 i 17.00) i dissabte (10.00 ) en el mateix espai, d’on eixirà la llista dels semifinalistes. El diumenge 31, el guitarrista italià Carlo Curatolo, segon premi i premi del públic en 2022, oferirà un recital a Villa Elisa (20.00 hores, entrada lliure).

Les semifinals es disputaran al Teatre Municipal dilluns 1, dimarts 2 i dimecres 3 de setembre (22.00). El dijous 4 arribarà el tradicional Dia Tárrega, amb un concert a Villa Elisa (20.00) dels participants que no hagen assolit la final.

La gran final tindrà lloc el divendres 5 de setembre al Teatre Municipal (22.00 hores), amb l’acompanyament de l’Orquestra Simfònica de Castelló, dirigida per Salvador Sebastià, i la posterior entrega de premis als guanyadors.

Trajectòria

El Tàrrega és un dels certàmens més antics i prestigiosos del món dedicats a la guitarra clàssica i, any rere any, atrau l’atenció d’intèrprets, compositors i públic melòman d’arreu. La seua trajectòria, unida al nivell dels concursants i al prestigi del jurat, consolida Benicàssim com a capital internacional de la guitarra i punt de trobada cultural imprescindible.

