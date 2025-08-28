Els malabarismes de Roxi Katcheroff, protagonistes a l’equador del MAC de Moncofa
El festival rep avui a La Troupe Malabó a la pista de patinatge, amb el seu espectacle ‘Circ ~Bach’ que combina humor, música i arts escèniques
En l’equador del festival MAC-Moncofa al Carrer, en la jornada d’ahir dimecres, el públic de la pista de patinatge va poder gaudir del teatre-circ amb l’espectacle Malabarian on the Rox, que va oferir la companyia Roxi Katcheroff, amb espectaculars moviments circenses de primera línia que van delectar a majors i petits.
A la nit, en la plaça Na Violant, es va projectar a la fresca la pel·lícula Matilda, per a un públic eminentment familiar.
Per a avui, a les 20.00 hores, en la pista de patinatge, els actors de la castellonenca La Troupe Malabó oferirà l’espectacle de teatre-circ Circ & Bach, un dels quals ofereix en cartera per a celebrar els seus 25 anys en escena, a l’espera de l’estrena del seu pròxim muntatge, Eirenê, sota la carpa del cel. La companyia és ja habitual un clàssic en el MAC de Moncofa, amb molt bona crítica del públic, i per a avui ha preparat un altre èxit assegurat.
En clau municipal
En clau municipal, la regidora de Cultura, Ilenia Begnozzi, va assenyalar que «estem vivint un MAC multitudinari, amb els nens i nenes com a protagonistes que no estan volent perdre’s cap de les actuacions ja realitzades i les que falten fins divendres que ve. La veritat és d’agrair la gran afluència, perquè sens dubte avala el treball realitzat des de l’àrea de cultura en l’elaboració de la programació».
L’alcalde, Wences Alós, va especificar per la seva part que «el MAC és un projecte al qual cada any tractem d’acaronar, i millorar, tant en el nombre d’espectacles, com en la seva qualitat, per a oferir a la ciutadania i als turistes muntatges de primera cada estiu».
