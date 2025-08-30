Moncofa espera este sábado a 3.000 espectadores en el tributo a Queen

La playa de Moncofa vivirá este sábado una noche que a buen seguro será difícil de olvidar para todas aquellas personas que acudan a la plaza Na Violant d’Hongria a presenciar el concierto tributo a Queen que ofrecerán de manera conjunta la SUM Santa Cecilia y el grupo Fat Bottomed Boys, compuesto por cantante, batería, bajo, teclado y guitarra eléctrica.

Todo está ya listo para que a las 23.00 horas arranque un evento musical que pondrá la guinda del pastel cultural que ha vivido el municipio durante este agosto.

La voz de Freddie Mercury y las melodías de Brian May volverán a sonar en Moncofa pero de una forma diferente y rompedora en un concierto con una duración prevista de 80 minutos. El recital servirá además para poner en valor el talento de los y las integrantes de la banda de música local, así como la profesionalidad con la que ensayaron para la gran noche.

Circ Vermut divirtió este viernes al público de Moncofa con el espectáculo 'La Paradeta'. / Miguel Ángel Sánchez

La concejala de Cultura, Ilenia Begnozzi, explicó que para la ocasión «habilitaremos más de tres mil sillas para el público. Es todo un espectáculo poder contar con una banda de música tan implicada en la oferta cultural del pueblo y con un talento musical al alcance de muy pocos». «El privilegio de poder organizar estos actos suma calidad y prestigio a la programación cultural que en Moncofa somos capaces de crear para el disfrute de quienes nos visitan y para nuestros vecinos», añadió.

Canciones míticas

Himnos como Bohemian Rhapsody, I want to break free, Don’t stop me now o We will rock you sonarán de nuevo para hacer al público retroceder décadas atrás, cuando la banda británica era una de las líderes de la música pop mundial. Bandas sonoras épicas con las que se reconocerá la estela musical de uno de los grupos más importantes de todo el siglo XX.

A su vez, María Claudia Franch, presidenta de la SUM Santa Cecilia, manifestó: «Hemos realizado muchísimos ensayos para preparar este concierto. Se ha trabajado en tres grupos, por una parte el coro, por otra la banda y conjuntamente todos con el grupo. Los últimos días de ensayo fueron más intensos, pero estamos seguros de que el buen trabajo junto con el saber hacer de nuestro maestro Sergio García, hará que los vecinos y la gente que quiera acompañarnos en el concierto disfruten al máximo con nosotros».

«La verdad es que, para nuestra sociedad musical, es un placer que el Ayuntamiento cuente con nosotros para hacer el concierto del verano a sabiendas de la importancia que tiene este evento en nuestra población», concluyó Franch.

MAC-Moncofa al Carrer

De manera paralela continúa la programación del MAC-Moncofa al Carrer. En la tarde de este viernes la compañía Circ Vermut ofreció en la plaza Na Violant el espectáculo La Paradeta, que como en jornadas anteriores consiguió congregar a decenas de niños y niñas acompañados por sus familiares, con la única finalidad de disfrutar y divertirse entre muchas risas.