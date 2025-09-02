Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Castelló programa 21 sessions de circ i teatre al carrer en el Clot i Fava: avancem el programa

Quince companyies nacionals i internacionals en cinc escenaris per tota la ciutat obrin la temporada cultural amb tres jornades plenes d’acrobàcies, humor i música per a tots els públics del 19 al 23 de setembre

Markeliñe Mimo Taldea estaran al Clot i Fava després de passar per Tàrrega.

Markeliñe Mimo Taldea estaran al Clot i Fava després de passar per Tàrrega. / Markeliñe

Cristina Garcia

Cristina Garcia

Tres dies d’animació, circ i teatre joia al carrer de la mà del festival Clot i Fava, una iniciativa que va nàixer el passat any a Castelló i que en la seua segona edició promet moltes rialles per al públic infantil, familiar... i major. Seran tres jornades, del 19 al 21 d’aquest mes de setembre, amb 21 sessions de matí i vesprada a cinc escenaris per tot el centre de la capital, amb 15 companyies que venen des del Brasil iArgentina a Madrid, Cáceres, Barcelona, Segovia,Astúries, Bizcaia, Lleida i Algemesí, a la Comunitat, i que ofereixen espectacles de primera fila, alguns d’ells premiats en l’àmbit nacional.

És un pas endavant en la programació del Clot i Fava. Un salt qualitatiu i quantitatiu que pujarà el teló amb Cirko Psikario i Qué disparate, un muntatge ple d’humor amb elements de circ i clown per a tota la família, estrenant les taules de Les Aules, mentre a Hort dels Corders serà La Matatena la que, amb Chifín, Chifán, el panadero y el pan, encetarà el que serà l’escenari principal a Hort delsCorders, sant i senya de la cultura al carrer de la ciutat, que acollirà les peces de Pizzicatto, Disparatario i Ángeles de Trapo, amb titelles de tots els formats, música i animació amb tocs de circ urbà.

La companyia Pia Fraus tancarà el cicle.

La companyia Pia Fraus tancarà el cicle. / Mediterráneo

El programa

Divendres, 19

18:00 h. PLAÇA DE LES AULES | ¡Qué disparate! | Cía. Cirko Psikario

18:00 h. PLAÇA HORT DELS CORDERS | Chiflín, Chiflán, el panadero y el pan | Cía. La Matatena

19:00 h. PLAÇA MAJORPeriquillo | Javier Ariza

19:00 h. PLAÇA HORT DELS CORDERS | El caballero sin caballo | Pizzicatto

19:00 h. PLAÇA HORT DELS CORDERS | El vendedor de humo | Disparatario

20:00 h. PLAÇA HORT DELS CORDERS | Tres historias tres| Ángeles de Trapo

20:00 h. PLAÇA MAJOR | Tutankamón, el niño faraón | Mutis

Dissabte, 20

12:00 h. PLAÇA HORT DELS CORDERS | Maricastaña | Titiriteros de Binéfar

13:15 h. PLAÇA DEL MERCAT | Calacas flacas siriquisiacas | La Matatena

18:00 h. PLAÇA HORT DELS CORDERS: Chiflín, Chiflán, el panadero y el pan | La Matatena

18:00 h. PLAÇA DE LES AULES | Second Hand | Los Colgados

19:00 h. PLAÇA HORT DELS CORDERS | El caballero sin caballo | Pizzicatto Teatro

19:00 h. PLAÇA HORT DELS CORDERS | El abrazo | Titiriteros de Binéfar

20:00 h. PLAÇA HORT DELS CORDERS | Tres historias tres| Ángeles de Trapo

20:30 h. PLAÇA MAJOR | Artilusio | Markeliñe Mimo Taldea

Diumenge, 21

12:00 h. PLAÇA HORT DELS CORDERS | Second Hand | Cía. Los Colgados

13:00 h. PLAÇA DE LES AULES | Kamishibai | Tragaleguas

18:00 h. PLAÇA HORT DELS CORDERS | ¡Que viene el lobo! | Kamante Teatro

18:00 h. PLAZA DE LES AULES | Ridi Pagliaccio | Asaco Producciones

19:00 h. DE LES AULES A MAJOR | Rag & Bone | Xip Xap

20:00 h. PLAÇA MAJOR | Bichos do Brasil | Cía. Pia Fraus

Teatre a les places

No obstant serà la plaça del poble, la plaça Major, la que acollirà els espectacles en prime time, com el Periquillo de Javier Ariza, o Tutankamon, el niño faraón, de Mutis Teatro en la primera jornada (veure quadre de programació).

Noticias relacionadas y más

El Clot i Fava és un festival al carrer, que convida a tornar a la ciutat per gaudir de les nombroses fantasies còmiques per a xiquets i xiquetes de totes les edats, amb Los Titiriteros de Binéfar, premi Nacional de Teatre per a la Infància i la Joventut i una de les companyies més assentades i dissidents del panorama estatal com a reclam, juntament amb Markeliñe Mimo Taldea, Ángeles de Trapo i els brasilers assentats a Barcelona Pia Fraus. Un cicle ple de colors, d’acrobàcies i amb un objectiu clar:traure els somriures a passejar amb peces de noms impossibles i animació assegurada.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents