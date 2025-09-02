Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Certamen Tárrega alça el teló de les semifinals a Benicàssim: els aspirants

L'Espai de la Música acull la primera de les tres semifinals, amb quatre participants cada dia

Una de les actuacions en la primera de les tres sessions de les semifinals

Una de les actuacions en la primera de les tres sessions de les semifinals / Pepe Lorite

R. D. M.

Dotze semifinalistes s’obrin pas des d’ahir i fins a dimecres a l’Espai de la Música de Benicàssim en les semifinals del 58é Certamen Internacional de Guitarra Francisco Tárrega. En la primera de les tres sessions de camí a la final del pròxim divendres, van pujar a les taules el serbi Pavle Filipovic, l’espanyol Luis Alejandro García; la grega Ioanna Kazoglou i l’alemany Igor Klokov.

En capella, per a aquesta vesprada (22.00 hores), esperen el coreà Hayoung Lee, el croata Filip Miskovic, el japonés Sohta Nakabayashi i l’espanyol Alejandro Nogales.

Demà dimecres tancaran les semifinals, per ordre d'actuació, els espanyols Ausiàs Parejo, Juan José Rodríguez i Álvaro Toscano, i l'italià Pasquale Vitale.

D'ells eixiran els finalistes, que es mediran divendres, a les 22.00 hores, al Teatre Municipal, en la final de la 58ª edició del certamen internacional.

