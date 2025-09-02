El Certamen Tárrega alça el teló de les semifinals a Benicàssim: els aspirants
L'Espai de la Música acull la primera de les tres semifinals, amb quatre participants cada dia
R. D. M.
Dotze semifinalistes s’obrin pas des d’ahir i fins a dimecres a l’Espai de la Música de Benicàssim en les semifinals del 58é Certamen Internacional de Guitarra Francisco Tárrega. En la primera de les tres sessions de camí a la final del pròxim divendres, van pujar a les taules el serbi Pavle Filipovic, l’espanyol Luis Alejandro García; la grega Ioanna Kazoglou i l’alemany Igor Klokov.
En capella, per a aquesta vesprada (22.00 hores), esperen el coreà Hayoung Lee, el croata Filip Miskovic, el japonés Sohta Nakabayashi i l’espanyol Alejandro Nogales.
Demà dimecres tancaran les semifinals, per ordre d'actuació, els espanyols Ausiàs Parejo, Juan José Rodríguez i Álvaro Toscano, i l'italià Pasquale Vitale.
D'ells eixiran els finalistes, que es mediran divendres, a les 22.00 hores, al Teatre Municipal, en la final de la 58ª edició del certamen internacional.
