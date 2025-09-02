Muere a los 73 años el actor Graham Greene, nominado al Oscar por 'Bailando con lobos'

Graham Greene, actor canadiense nominado al Oscar por 'Bailando con lobos' (1990), ha fallecido a los 73 años en Stratford (Ontario, Canadá). Según ha confirmado su agente a The Hollywood Reporter, el deceso se produjo el lunes 1 de septiembre tras padecer una larga enfermedad.

"Fue un gran hombre de moral, ética y carácter. Lo extrañaremos eternamente", declara en un comunicado al medio estadounidense Michael Greene, agente del intérprete. "Por fin eres libre. Susan Smith te espera en las puertas del cielo", añade en referencia a quien fuera representante del actor durante muchos años y que falleció en 2013.

Nacido el 22 de junio de 1952 en la Reserva Six Nations de Ohsweken (Ontario), Greene se convirtió en una voz y una presencia inconfundibles del audiovisual norteamericano, con un recorrido que abarcó del drama histórico al thriller y la comedia. Su papel como Kicking Bird en 'Bailando con lobos', el clásico dirigido por Kevin Costner, le valió la candidatura al Oscar a mejor actor de reparto y catapultó una carrera que superó los dos centenares de créditos entre cine, televisión y teatro.

Respecto a su impacto como Kicking Bird en 'Bailando con lobos', el trabajo del actor aportó una dimensión humanista y matizada a la representación de los pueblos indígenas en el cine comercial de gran escala, abriendo la puerta a nuevas miradas dentro de Hollywood.

Tras su irrupción mundial en la película de Costner, Graham Greene se consolidó como un secundario de lujo de enorme versatilidad: fue el carismático policía sioux 'Walter Crow Horse en Thunderheart' (1992) y el socarrón Joseph en 'Maverick' (1994); encarnó a Arlen Bitterbuck en 'La milla verde' (1999) y sumó títulos como 'Skins' (2002), 'Transamerica' (2005), 'Crepúsculo' (2009), 'The Shack' (2017) y 'Wind River' (2017).

En televisión dejó huella como el villano Malachi Strand en 'Longmire', volvió al western en 1883 como 'Spotted Eagle', se integró en Reservation Dogs y, ya en clave superheroica, trabajó en Marvel Studios con Echo. Su trayectoria reciente incluyó además una aplaudida aparición en 'The Last of Us'.

Según su agente, Greene tenía trabajos pendientes de estreno, entre ellos el largometraje 'Ice Fall', cuyo estreno está previsto para octubre, muestra de una actividad que se mantuvo constante hasta el final.