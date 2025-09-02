Torna el Castelló a Escena al Teatre del Raval: les dates i els grups
La passada edició va aconseguir la xifra de 5.564 entrades venudes i va establir un nou rècord d'assistència en el Teatre del Raval Rafa Lloret
La 33ª edició de cicle de teatre amateur de la capital, el Castelló a Escena, està ja en marxa. El cicle, que marca l’hivern i la primavera escènica al Teatre del Raval Rafael Lloret, cada cap de setmana, es celebrarà aquest curs cultural del 10 de gener al 10 de maig de 2026. Així ho va anunciar la regidora de Cultura, María España, després de la reunió amb els representants dels tretze grups participants en el cicle de teatre amateur.
En aquesta trobada s’ha acordat el calendari d’actuacions i s’ha realitzat el sorteig de dates entre les companyies. Així, Castelló a Escena comptarà amb l’actuació d’Amigos del Teatro, Blau Brocau, Teatre del Somni, Baladre, Tragapinyols, L’Armelar, Escenatrama, El Taronger, Entre Bastidores, El Cresol, Espiral Teatre, L’Enfilat i Pléyade Trampantojo.
El calendari
- 10 i 11 gener: Amigos del Teatro
- 17 i 18 gener: Tragapinyols
- 24 i 25 gener: L’Enfilat
- 31 gener i 1 febrer: Grup de Teatre Baladre
- 7 i 8 febrer: Entre Bastidores
- 14 i 15 febrer: L’Armelar
- 28 febrer i 1 març: El Taronger
- 21 i 22 març: Escenatrama
- 28 i 29 març: ElCresol
- 18 i 19 abril: EspiralTeatre
- 25 i 26 abril: Brau Blocau
- 2 i 3 maig: Teatredel Somni
- 9 i 10 maig: PléyadeTrampantojo
Récord d'espectadors
La passada edició el cicle va aconseguir la xifra de 5.564 espectadors i va establir un nou rècord d’assistència en el Teatre del Raval Rafa Lloret. Aquesta xifra va suposar una mitjana de 198 espectadors per sessió i va superar en 1.600 entrades a la taquilla de l’any 2024, que va ser de 3.958 tiquets.
Les obres que més espectadors van reunir van ser 'Totes sospitoses' de Tarongers Teatre (544 espectadors), seguida de 'Morir se’ns dona bé', a càrrec del grup Entre Bastidors (494 espectadors).
La regidora de Cultura, María España, ha destacat “que la xifra d’assistència és realment espectacular i demostra que Castelló a Escena està vivint el millor moment de tota la seua història. Vull felicitar a tots els grups teatrals per la qualitat de les seues propostes i, per descomptat, al meravellós públic que plena cada funció”.
“És emocionant veure com s’esgoten les entrades, sense importar que siga dissabte o diumenge. És el premi a un treball que comença molts mesos abans de pujar als escenaris, a l’estiu, amb el sorteig de dates i la reunió de coordinació. Estem davant un dels millors cicles de teatre amateur d’Espanya i continuarem secundant-ho com es mereix”, ha afegit.
