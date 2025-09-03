El Jazz bajo las estrellas del Palasiet cita a mil personas en Benicàssim

Casi mil asistentes, con todas las cenas concierto con las plazas agotadas, han participado de la 28ª edición del ciclo Jazz bajo las estrellas que todos los veranos organiza Club Palasiet, el restaurante panorámico de Benicàssim.

La dirección de Palasiet Thalasso Clinic & Wellness ha calificado la edición de Jazz bajo las estrellas de 2025 como un gran éxito, no solo por la gran aceptación que ha tenido el festival entre los aficionados al jazz, sino también por el gran nivel artístico que se ha conseguido este año en un ciclo musical que es uno de los más longevos en la Costa Azahar y que se caracteriza por la calidad de su formato, cuidando siempre los detalles y el nivel artístico de sus participantes.

Por el festival han pasado grandes intérpretes, tanto del jazz español como del internacional, su nivel es muy valorado por la crítica especializada y por muchos aficionados que vienen a los conciertos desde distintos puntos, no solo de España, si no también de Europa. El ciclo combina la mejor música con una propuesta gastronómica de alto nivel con las cenas que diseña el chef Rubén Amorós y que son el magnífico complemento a unas veladas de arte y cultura frente a la bahía de Benicàssim.

Julio y agosto intensos

Las cenas concierto se han celebrado todos los miércoles de los meses de julio y agosto. La pianista japonesa, Eri Yamamoto, inauguró el festival con un gran concierto en la noche del miércoles 16 de julio con una actuación muy especial ya que Eri Yamamoto ha grabado recientemente su último álbum e inició aquí su gira europea. A este concierto, le siguieron los de Julio Montalvo que presentó su espectáculo Miami Conexión el 23 de julio; el del gran guitarrista Fernando Marco, programador artístico del festival, protagonizó el concierto del 30 de julio, mientras que el italoamericano Franco Baggiani lo hizo el 6 de agosto.

Otro de los conciertos estelares fue el que ofreció el 13 de agosto el cantante irlandés Robin Hatton, mientras que el 20 de agosto la velada estuvo a cargo del saxófono de Ernest Orts. Como ya es tradicional en el festival, la clausura estuvo protagonizada por la afamada cantante castellonense Bárbara Breva, el pasado 27 de agosto.

Desde la dirección de Palasiet agradecen la colaboración de Fernando Marco, productor y programador del festival, del personal del Club Palasiet y de Palasiet Wellness Clinic & Thalasso, así como a los casi mil asistentes de un festival que se ha convertido en todo un clásico de los veranos de la Costa Azahar.

Desde Palasiet se trabaja ya en la organización de Jazz bajo las estrellas 2026 que celebrará el próximo verano con un formato que conjuga la mejor música con una gastronomía de kilómetro cero y gran calidad que distingue al Club Palasiet de Benicàssim, un restaurante de referencia situado en un enclave privilegiado sobre el Mediterráneo y que seguirá ofreciendo propuestas gastronómicas hasta el próximo 6 de enero en la presente temporada.