Leticia Dolera, Carolina Yuste i Oriol Pla, reclams de la nova temporada del Paranimf: el programa
Teatre de compromís i dansa en la nova temporada de la Universitat que inclou homenatges a Carles Santos i Carmen Martín Gaite i peces amb Sol Picó,
l Paranimf torna a omplir-se de teatre, dansa i cinema en una programació de tardor que convida a reflexionar i emocionar
Teatre que convida a qüestionar, homenatges escènics, danses que desafien l'espai i la percepció i adaptacions de textos clàssics són algunes de les propostes de la programació de tardor del Paranimf de la Universitat Jaume I, una temporada en què les arts es troben amb la reflexió i dissenyada per a aprofundir-hi i emocionar.
La programació s’iniciarà el 19 de setembre amb Marcela (una canción de Cervantes), dirigida per Leticia Dolera, una obra que convida a reflexionar sobre l’amor, el poder i la por radical a la dona lliure a partir del personatge de la pastora Marcela del capítol XVI d’El Quixot de Cervantes.
Les representacions continuaran el 26 de setembre amb Adolescència infinita, de la companyia Pont Flotant, que retrata aquesta etapa de la vida amb emocions contraposades: diversió i avorriment, apatia i passió, compromís i indiferència, tota la vida i destrucció del procés de transformació més brutal en la vida d’una persona.
Dit de Drap, del Taller Montse Colomé, serà la següent cita al Paranimf el 3 d’octubre, un homenatge a Bach i Carles Santos a través de les seues músiques i també de les d’Inès Borràs, pianista de Benicarló vinculada a la trajectòria del músic vinarossenc.
El 8 d’octubre la companyia valenciana Crit Teatre, en col·laboració amb Montalto & Lobrutto de Sicília, oferirà Pobres, una comèdia que indaga en la complexa, contradictòria i agredolça humanitat que s’amaga darrere d’estereotips i prejudicis.
Caperucita en Manhattan, de Teatro de la Abadía, serà la proposta teatral per a l’11 d’octubre, una reinterpretació moderna i nova del conte de Charles Perrault a partir del text de l’escriptora Carmen Martín Gaite per a celebrar el 100è aniversari del seu naixement. Dirigida per Lucía Miranda, l’obra és un homenatge a la literatura i un manifest per a no renunciar a la infantesa, que comptarà amb actrius de la talla de Mamen García, Miriam Montilla, Carmen Navarro i Carolina Yuste.
La dansa també serà protagonista aquest trimestre del Paranimf amb diversos espectacles. El primer serà Sempere d’Otradanza el 17 d’octubre, una proposta amb coreografia i direcció d’Asun Nogales que pren com a referència per a l’escenografia l’escultor i pintor Eusebio Sempere per a explorar la tridimensionalitat dels cossos en l’espai, l’ús de la llum i la plàstica escènica.
D’altra banda, Aracaladanza oferirà el 24 d’octubre la peça de dansa contemporània Va de Bach, una proposta de gran format i per a tots els públics que pretén despertar la imaginació dels espectadors.
El Reclam, amb obres 'top'
Com és habitual, la programació de tardor inclourà diversos espectacles emmarcats en la Mostra d’Arts Escèniques Reclam. Per al 31 d’octubre s’ha programat l’obra Gola, de Bitó Produccions, un potent muntatge interpretat per un únic actor, Oriol Pla, amb música en directe de Pau Matas, que naix de la necessitat de posar èmfasi en allò que corromp les persones.
El 5 de novembre s’oferirà l’obra de teatre immersiu Meme, antes todo era campo, Vol. II, de Colectivo Nerval, un recorregut-performance que adoptarà el vestíbul del Paranimf com a esquelet per a la simbiosi amb dramatúrgies ecologistes en una proposta híbrida d’arts vives.
A més, el 7 de novembre, la dansa serà la protagonista amb un programa doble: Honest, una delicada peça de dansa dirigida i coreografiada per Kiko López que explora la bellesa de l’ésser humà, i El último acto de fe, un espectacle de dansa contemporània amb coreografia i direcció de Laura Morales i música en directe que pren com a marc l’últim acte de fe general celebrat a Espanya a Sevilla en 1781.
El 14 de novembre s’ha programat el muntatge de gran format Èdip, de Bambalina Teatre Practicable, que adapta el text de Sòfocles per a mostrar les possibilitats expressives dels titelles. L’espectacle comptarà a més amb música en directe i cor.
La programació també inclourà, el 19 de novembre, la Marató de monòlegs de l’Associació Valenciana d’Escriptors i Escriptores Teatrals.
Sol Picó torna al Paranimf
Per a completar el programa del Reclam, el Paranimf oferirà el 21 de novembre l’obra Casting Lear, d’Andrea Jiménez, en la qual dirigeix, en directe, un actor diferent en cada funció per al rol de Lear, un exercici teatral on reflexionarà sobre la paternitat, l’amor i el perdó; i La Cordero y su ejército, el 28 de novembre, un espectacle de dansa que fusiona ballet clàssic i flamenc per a parlar de l’apocalipsi interna i personal de Sol Picó.
L’11 de desembre serà el torn de la lectura dramatitzada Białowieża, de Román Cebrián, una peça de caràcter social que pren el seu nom del bosc més antic d’Europa, frontera entre Polònia i Belarús, per a abordar el tema de les migracions.
Com és habitual, la programació d’aquest trimestre inclourà, el 18 de desembre, el tradicional Concert de Nadal a càrrec de la Big Band UJI.
L’espectacle Sustrai Circus, el 19 de desembre, tancarà la programació de tardor, una proposta per a tota la família que barreja el món del circ, la dansa i les arts plàstiques.
Suscríbete para seguir leyendo
- Un toro se lleva por delante parte de una emblemática fuente en un pueblo de Els Ports
- Susto en Alcalà de Xivert: diez vacas se escapan del camión y campan por el pueblo
- Persecución de película contra dos ‘narcos’ en la playa de Almassora
- Ya se han recuperado cinco de las diez vacas que se escaparon de un camión en Alcalà
- Castellón suma 16 pueblos de menos de 100 habitantes en la última década: estos son
- Vila-real blinda más de 300 palmeras del casco urbano ante la destructiva amenaza del voraz picudo rojo
- El aeropuerto de Castellón ultima la implantación del cobro por el aparcamiento: ya tiene fecha
- Cerco a la pesca furtiva en Castellón: pillado con cien ejemplares y miles de euros en daños