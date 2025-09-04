Óbito
Giorgio Armani, el 'rey' de la moda italiana, muere a los 91 años
EFE
Roma
El diseñador Giorgio Armani, considerado el 'rey' de la moda italiana, falleció este jueves a los 91 años en Milán, acompañado de su familia y de Leo Dell'Orco, su compañero durante los últimos 20 años, informó su grupo empresarial.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Alerta amarilla en Castellón: vuelve la lluvia
- El aeropuerto de Castellón pierde una ruta con Europa para este invierno
- Cerco a la pesca furtiva en Castellón: pillado con cien ejemplares y miles de euros en daños
- Adiós a la 'incertidumbre' del campo: Castellón encara el nuevo año agrícola con los embalses en máximos desde 2002
- El periodista benicense de À Punt agredido en Alcalà: 'Me dijeron que me iban a partir la cara y lo siguiente que recuerdo es despertar en el suelo
- Un toro se lleva por delante parte de una emblemática fuente en un pueblo de Els Ports
- Mor Vicent Grau, històric de l'esquerra política valencianista de Castelló
- Opinión | CD Castellón: Y así se seguirán tomando