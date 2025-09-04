El músic Víctor Ballester viatja del pop a l’electrònica amb nou disc ‘Ahí vos quedeu’
El castellonenc torna als escenaris amb nou projecte, Brilla Carmen, i nou treball, en valencià, amb compromís per les músiques que l’envolten cuinat a foc lent i molt bona companyia que presentarà el 22 de novembre a València
«Soc Víctor Ballester, excantant i lletrista de deBigote (grup castellonenc que va llançar dos discos, Estuario i Telescopia i que va presentar en festivals com el FIB i l’Arenal Sound, entre altres». És la carta de presentació que el músic i dissenyador castellonenc fa del seu nou projecte en solitari, Brilla Carmen, una sèrie de set precioses cançons que visibilitzen el seu exultant cabdal pop cuinat amb foc lent que completa el viatge electrònic i lingüístic que s’insinuava en la seua anterior formació.
Després de quasi cinc anys de silenci creatiu, 2025 serà, de nou, el seu any, amb disc nou sota el braç, en valencià, on s’ha sapigut acompanyar d’amics i alhora genis de la nova (i eterna) onada made in València, i recordar a sa mare, Carmen, de la primera a la darrera lletra del vinil.
Disc autoeditat
Ahí vos quedeu (2025) és un disc autoeditat i inspirat a partir del decés de sa mare fa uns anys, amb una primorosa presentació física en vinil, conformat per set composicions que van de l’escola de Carlos Berlanga a la de Pet Shop Boys, The Magnetic Fields, Hidrogenesse, Trembling Blue Stars o New Order, entre altres. Això sí, ara té un pols més electònic, més confesional, on ha desplegat tots els sentits i harmonies pròpies.
La màgia del seu so prové també dels que l’acompanyen. Ahí vos quedeu s’ha gravat, mesclat i masteritzat en KarlSound estudi de gravació a Alboraia, amb uns companys de viatge amb noms propis de l’escena, com ara Tórtel, fffflashback o Remi Carreres (Glamour, Comité Cisne, Tórtel) als crèdits, que fan que tot siga rodó. I amb la seua banda, la que li donarà suport en directe, amb Pilar Rabaneque (Mar Morález), Estela Tormo (Júlia) i Enric Alepuz (Tórtel, Gener). De moment, la primera data per mostrar el seu directe:serà a La Fábrica de Hielo de València el 22 de novembre.
Una nova etapa musical
Ell mateix explica la seua història, amb les seues paraules. «Ahí vos quedeu és un disc amb el qual inicie una nova etapa musical». «Després de diversos anys sense tenir cap idea al cap per escriure, la cura de la meua mare per una malaltia neurodegenerativa me va donar l’impuls per escriure unes cançons que tenen a veure amb tot el aquest procés sempre des de la llum i la positivitat que, fins i tot, en eixe lloc hi vaig trobar», explica el músic castellonenc. Ahí naixen Dia i nit, Infinitament (e) -el seu nou senzill-, Grans i vells i Et veig be.
«Així va néixer el primer senzill La Vida, produït per Tórtel i ffffflashback, la porta d’entrada al món del disc... un disc curt, escrit en valencià (la meua llengua materna) que va ser construït mentres sonava a casa Sandro Perri, Flavien Berger, Muddy Monk, Coco, Floating Points, Carlos Berlanga, Hot Xip, Modeselektor, Judeline, Sen Senra i Ràdio Futura», diu. Quasi res. I així és com surt, a la batidora pop i electrònica, aquest disc joia per fora i per dins.
