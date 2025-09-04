Parejo, García, Nakabayashi y Toscano disputan la final del festival Tárrega en Benicàssim

El LVIII Certamen Internacional de Guitarra Francisco Tárrega afronta su recta final con los cuatro guitarristas seleccionados para la final de este viernes, a las 22.00 horas, en el Teatro Municipal de Benicàssim.

Los españoles Ausiàs Parejo, Luis Alejandro García y Álvaro Toscano, junto al japonés Sohta Nakabayashi, se disputarán el codiciado premio ante un jurado de renombre internacional.

La alcaldesa, Susana Marqués, ha destacado que «tienen como nexo de unión su juventud y su pasión por la guitarra, todos ellos cuentan con prolíficas carreras internacionales y más de un centenar de galardones entre todos, que ponen de relieve junto al nivel del jurado, a Benicàssim como capital internacional de la guitarra clásica».

Homenaje al guitarrista

Por otro lado, este jueves ha tenido lugar el tradicional homenaje a Francisco Tárrega con un recorrido que ha incluido la tumba del compositor en Castellón, el Museo Casa Polo de Vila-real, terminando la agenda con un concierto en Villa Elisa de los semifinalistas que no alcanzaron la final, que mostraron igualmente su talento ante el público.

Parejo, de 19 años, suma 39 primeros premios y ha actuado en escenarios de Japón, ChinaEstados UnidosMéxico y Europa. García, con más de 40 premios internacionales, ha sido definido por la crítica como «un extraordinario narrador musical».

Toscano, con más de 20 galardones y colaboraciones con orquestas como la de RTVE o la Real Filarmónica de Galicia, afronta su cuarta final consecutiva. Y el japonés Sohta Nakabayashi, de 25 años, acumula trece premios internacionales.