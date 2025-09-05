Betxí rescata la memoria de dos de sus hijos ilustres con un libro

Betxí, en colaboración con la Diputación Provincial de Castellón, ha publicado un libro que sirve para preservar la memoria de dos hijos ilustres de Betxí. El Palacio Provincial ha acogido este viernes la presentación del libro Los Llano, dos hijos ilustres de Betxí: Vivencias en la guerra de Marruecos y de España. Su estancia en México de José Francisco Blasco Cobeño.

La publicación ha sido editada por el Servicio de Publicaciones de la institución provincial y “rinde homenaje a la memoria y el legado de dos hijos ilustres de Betxí, cuyas vidas, aunque separadas por caminos muy distintos, comparten un mismo hilo conductor: el compromiso con su tiempo, el amor a sus raíces y la capacidad de dejar huella más allá de nuestras fronteras”.

Así lo ha explicado la diputada de Publicaciones, Marisa Torlà, quien ha destacado la importancia de apoyar publicaciones como esta, “que no solo preservan nuestro patrimonio histórico y cultural, sino que también nos inspiran a mirar al pasado para comprender mejor quiénes somos y hacia dónde vamos. Porque conocer la historia de nuestros vecinos ilustres es también conocer nuestra historia”.