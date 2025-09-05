Orpesa enciende el compás con un festival flamenco de primer nivel

Orpesa vive este fin de semana una inmersión en el arte jondo con la celebración de Orpesa Flamenca, un festival que reunirá del 5 al 7 de septiembre a artistas de primer nivel y propuestas abiertas a todos los públicos. El Ayuntamiento, a través de la Concejalía de Fiestas, impulsa una cita que llenará de música, baile y cultura las plazas y calles con entrada gratuita.

La programación arranca hoy con la inauguración de la exposición fotográfica en la biblioteca municipal (11.00 horas) y, ya en la plaza Mayor, los compases de Rumba Sound (19.00 h. ) y el cante de Samuel Serrano (20.00 h. ), seguidos por las actuaciones nocturnas de Alba María (22.30 h.) y Sylvia Pantoja (23.30 h.), en la explanada de José Ribera Forner.

La jornada de mañana dará continuidad a la muestra fotográfica y contará con la participación del Centro Integral de Mayores y del Estudio de Danza Cs en la plaza Mayor durante la mañana. La tarde estará reservada al grupo Jarana (20.00 horas), mientras que la noche volverá a trasladar la emoción a José Ribera Forner con la voz de Andrea Escudero (22.30 h.) y la energía de Amigos de Ginés (23.30 h.).

Para el domingo, el programa ofrece una propuesta innovadora que mezcla deporte y arte bajo el nombre de Flitflac Fitness & Flamenco (18.00 h.), a la que seguirá la despedida con Paradita Flamenca en la plaza Mayor (20.00 h.).

Dinamización

Con esta programación, Orpesa refuerza su vínculo con un género declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad y apuesta por acercar el flamenco a vecinos y visitantes como parte de su oferta cultural. La diversidad de propuestas busca atraer tanto a los aficionados más exigentes como a quienes se acercan por primera vez a este mundo de compás y duende, que encuentra en las plazas al aire libre el mejor escenario para vibrar con cada acorde.

La organización destaca la voluntad de consolidar este festival como referente en la provincia, capaz de situar a la localidad en el mapa de los eventos flamencos de mayor atractivo. La variedad de estilos y generaciones presentes en el cartel refleja la vitalidad de un arte que se renueva sin perder sus raíces. Sin duda, la combinación de cante, baile y espectáculos participativos prometen un gran fin de semana para alargar el verano.