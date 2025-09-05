Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Seis conciertos en el ciclo de Música Clásica de Peñíscola: la agenda completa

Del 14 al 28 de septiembre, el salón gótico del castillo, la iglesia de Santa María y el Palacio de Congresos serán escenario del ciclo

Lidia Herrero y Salvador García Sorlí, en la presentación del ciclo.

Lidia Herrero y Salvador García Sorlí, en la presentación del ciclo. / Mediterráneo

Victoria Pitarch

Seis conciertos conforman el programa del XLI Ciclo de Conciertos de Música Clásica Ciudad de Peñíscola, que se vivirán en la iglesia de Santa María, el Palacio de Congresos y el salón gótico del castillo del Papa Luna del 14 al 28 de septiembre.

Las entradas para el ciclo, organizado por la concejalía de Cultura y la Asociación Musical Virgen de Ermitana, con aportación de la Diputación Provincial, cuestan entre 5 y 10 euros excepto en la sesión inaugural, ya se pueden adquirir desde el próximo día 10 en Prensa París; y a partir del 15 de septiembre a la Escuela de Música y en la taquilla de cada espacio.

El programa

La Misa y plegaria del pescador, con la Coral Polifónica de Peñíscola y la Orquesta de Cámara Santa María abren el ciclo el domingo 14, a las 12.00 horas, seguidas del concierto De soprano y arpa de la cantante Quiteria Muñoz y la instrumentisra Úrsula Segarra, el martes 16.

El jueves 18 serà el turno del Quinteto de la Orquesta de Cámara de la Sociedad Filarmónica de Valencia, y el martes 23, del Trío Kregel.

Noticias relacionadas y más

El jueves 25 se ha programado Lo mejor de la ópera y la zarzuela, con la Camerata Lírica;y el domingo 28, en la sesión de cierre, la Orquesta Sinfónica de Peñíscola tendrá como solista a Samuel C. Ledesma. Los conciertos serán a las 19.00 horas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents