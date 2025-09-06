Almassora reúne música, teatro, circo, danza y arte dentro de su ciclo ‘Viu la vida’

Almassora recupera el pulso de la cultura después del verano con una nutrida programación de actos para este mes de septiembre. La agenda comienza con el ciclo Viu la Vila, que entre el viernes, 19 de septiembre, y el domingo, 21. Esta propuesta llenará de música, teatro, circo, danza y arte la localidad. También habrá un monólogo y una función para los pequeños en la Casa de la Cultura.

El viernes 26 de septiembre, a las 19.30 horas, será el turno de Paco y Maite, un matrimonio sin igual, que cuenta con numerosos seguidores en redes sociales y que con su humor cotidiano y tradicional despertarán las risas y carcajadas de los asistentes.

Por su parte, el domingo 28, a las 18.00 horas, la Casa de la Cultura acogerá la función La Casita de Chocolate basada en la obra de los Hermanos Grimm, Hansel y Gretel. Las entradas para estas dos últimas propuestas ya se pueden adquirir en la web entrades.almassora.es.

Además, debido a las obras de reforma integral de la Casa de la Cultura, la entrada a los espectáculos se realizará por la calle San Salvador, número 37.