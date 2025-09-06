Almassora reúne música, teatro, circo, danza y arte dentro de su ciclo ‘Viu la vida’
Esta propuesta se desarrollará del viernes, 19 de septiembre, al domingo, 21 y también incluirá un monólogo y una función para los más pequeños
Almassora recupera el pulso de la cultura después del verano con una nutrida programación de actos para este mes de septiembre. La agenda comienza con el ciclo Viu la Vila, que entre el viernes, 19 de septiembre, y el domingo, 21. Esta propuesta llenará de música, teatro, circo, danza y arte la localidad. También habrá un monólogo y una función para los pequeños en la Casa de la Cultura.
El viernes 26 de septiembre, a las 19.30 horas, será el turno de Paco y Maite, un matrimonio sin igual, que cuenta con numerosos seguidores en redes sociales y que con su humor cotidiano y tradicional despertarán las risas y carcajadas de los asistentes.
Por su parte, el domingo 28, a las 18.00 horas, la Casa de la Cultura acogerá la función La Casita de Chocolate basada en la obra de los Hermanos Grimm, Hansel y Gretel. Las entradas para estas dos últimas propuestas ya se pueden adquirir en la web entrades.almassora.es.
Además, debido a las obras de reforma integral de la Casa de la Cultura, la entrada a los espectáculos se realizará por la calle San Salvador, número 37.
- Los altos precios de la clemenules en Castellón se contagian al resto de variedades con cifras históricas
- Sigue la última hora del tiempo en Castellón: alerta amarilla y probabilidad de granizo
- Cinco vacas escapadas siguen sueltas, pero localizadas, en el término de Alcalà
- Qué hacer en Castellón este fin de semana: Vila-real, Burriana, l'Alcora y Benicàssim están de fiesta
- Pedruscos enormes como mobiliario urbano en un paseo marítimo de Castellón
- Cerco a la pesca furtiva en Castellón: pillado con cien ejemplares y miles de euros en daños
- Problemas geotécnicos obligarán a parar las obras de la N-232 en Morella
- El freno al crecimiento del turismo en Castellón se arrastra a septiembre