Álvaro Toscano gana la 58ª edición del Certamen Internacional de Guitarra Francisco Tárrega

Álvaro Toscano se proclamó este viernes por la noche vencedor del LVIII Certamen Internacional de Guitarra Francisco Tárrega de Benicàssim, en una final que mantuvo al público expectante hasta la 1.50 de la madrugada. El español, que ya suma más de 20 premios internacionales, conquistó al jurado y también a los espectadores, que le otorgaron el Premio del Público, con una interpretación vibrante acompañado por la Orquesta Sinfónica de Castellón dirigida por Salvador Sebastiá.

El Teatre Municipal Francesc Tàrrega, lleno hasta la última butaca y con más de 3.200 personas siguiéndolo en streaming —cerca de 10.000 a lo largo del certamen—, fue testigo de una de las finales más reñidas de los últimos años. Toscano compartió escenario con tres finalistas de gran proyección: el valenciano Ausiàs Parejo, segundo premio y galardonado como mejor intérprete de la obra de Tárrega y mejor intérprete nacido en la Comunitat Valenciana por quinta vez consecutiva; el japonés Sohta Nakabayashi, con trece premios internacionales a sus espaldas; y el canario Luis Alejandro García, uno de los guitarristas españoles más laureados de su generación.

La final estuvo muy reñida y tuvo un gran éxito. / Pepe Lorite

Los finalistas eligieron entre partituras de máxima exigencia como el Concierto de Castelnuovo-Tedesco, el Concierto de Villa-Lobos, el Concertino para guitarra de Bacarisse y la Fantasía para un gentilhombre, de Joaquín Rodrigo, además de interpretar una obra libre de Tárrega. Cada actuación reafirmó el nivel interpretativo de un certamen considerado entre los más rigurosos del mundo.

Gran éxito

La expectación fue tal que muchos de los asistentes prolongaron los aplausos tras cada intervención, en un ambiente de respeto absoluto y a la vez de entusiasmo, que reflejó la importancia de esta cita no solo para los guitarristas en competición, sino también para el público fiel que cada año acude a Benicàssim para vivir de cerca la magia de la guitarra clásica.

El jurado, presidido por el brasileño Fabio Zanon, ganador del Tárrega en 1996, y formado por figuras internacionales como Yvan Nommick, Juan Manuel Cañizares, Dejan Ivanovic, David del Puerto, Xianji Liu y Francisco Bernier, avaló con su decisión el triunfo de Toscano en una edición que consolida a Benicàssim como capital mundial de la guitarra clásica.