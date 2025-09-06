'El Brujo' se sube a las tablas en Vinaròs en el arranque de la 'Tardor Cultural'

Una obra de teatro, varios eventos dedicados al circo y un concierto componen la programación de la Tardor Cultural de Vinaròs para este mes de septiembre. La programación arranca este domingo, con la obra de teatro El viaje del monstruo fiero de la compañía de Rafael Álvarez, el Brujo. La función será en el Auditorio Municipal a las 20.00 horas y las entradas tienen un precio de 5 euros.

Por su parte, el circo será el gran protagonista del mes con el Festival de Circ Arriscarte, que se desarrollará en varias fechas. La inauguración será el viernes 12 de septiembre con un pasacalle titulado La Gran Festa del Circ!!!!, a cargo de Sargantana Produccions. El evento, que es para todos los públicos, se realizará en la calle Major y en el Mercat de 18.00 a 20.00 horas.

El sábado 13 de septiembre habrá dos actividades: un taller de introducción al circo con malabares, equilibrios y clown en la Biblioplatja del Passeig de Colom de 11.00 a 13.30 horas, dirigido a familias con niños de 3 a 12 años , y el espectáculo Save the temazo de la compañía Collectiu F.R.E.N.E.T.I.C en la Pérgola del Passeig de Colom a las 19.00 horas, en valenciano y castellano.

El festival continúa el jueves 18 de septiembre con la obra Rube de Alodeyá Circo Danza, que se presentará en el Auditorio Municipal a las 20.00 horas. Las entradas cuestan 3 euros.

El viernes 19 será el turno de Mar, o cómo sobrevivir a un tsunami de la compañía Rebe al rebés. Esta función es para mayores de 12 años y tendrá lugar en el Auditorio Municipal a las 20.00 horas, con un precio de 5 euros.

El sábado 20 de septiembre, Federico Menini presentará Llar en el Auditorio Municipal a las 20.00 horas, con entradas a 3 euros. El domingo 21 de septiembre se cierra el Festival de Circ Arriscarte con el espectáculo Xpectro de Zen del Sur en el Auditorio Municipal a las 20:00 h. El precio de la entrada es de 3 euros.

Para finalizar el mes, el domingo 28 de septiembre, la compañía Capella de Ministrers ofrecerá el concierto Lucretia Borgia: Entre la historia, el mito y la leyenda en el Auditorio Municipal a las 19:30 horas. Las entradas también tienen un precio de 5 euros.