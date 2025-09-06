Todos los conciertos del Roig Arena confirmados hasta 2026

El concierto ‘Bravo, Nino’ será el pistoletazo de salida de una programación musical que ya suma una veintena de fechas confirmadas. Desde la pasada primavera, el calendario se ha ido desvelando poco a poco, con anuncios semanales que han mantenido la expectación y han permitido que algunos espectáculos colgaran rápidamente el cartel de entradas agotadas. Es el caso de Camilo (12 de septiembre) y Manuel Carrasco (20 de septiembre), cuyos conciertos ya están completos.

Quedan aún localidades disponibles para Sebastián Yatra (21 de septiembre), a quien seguirán The Cat Empire (22 de septiembre), Xavier Rudd (25 de septiembre) y, ya en octubre, Quevedo, que actuará el día 2 con apenas un puñado de entradas a la venta por encima de los 100 euros.

El mes continuará con Joaquín Sabina, que ha arrasado en taquilla y ofrecerá tres conciertos en València —9, 11 y 13 de octubre— dentro de su gira de despedida 'Hola y adiós', que ha recorrido buena parte de España, Latinoamérica y Estados Unidos antes de despedirse definitivamente en Madrid el 30 de noviembre.

Entre tanto, el Roig Arena recibirá a La Cabra Mecánica (17 de septiembre) y, un mes más tarde, a la fiesta remember Discoteca de los 80 (18 de octubre), con nombres icónicos como Alphaville o B-Movie. El 1 de noviembre será el turno de Raphael, cuya actuación sigue en pie pese a la incertidumbre por su estado de salud.

El 7 de noviembre llegará uno de los grandes hitos del año: la gala de los LOS40 Music Awards 2025, que celebrarán en València su 20 aniversario. Las entradas volaron en pocas horas y el evento traerá a la ciudad a buena parte de los artistas que dominan las listas nacionales e internacionales.

Anuel AA / L-EMV

La recta final del año vendrá cargada: Anuel AA actuará el 14 de noviembre y repetirá el día 28 tras agotar la primera fecha. Entre ambas citas será el turno de Roxette, que visitan València con Per Gessle al frente y la cantante Lena Philipsson como nueva voz femenina tras la muerte de Marie Fredriksson en 2019. El 21 de noviembre actuará Antoñito Molina, seguido de Mónica Naranjo (22 de noviembre), que presentará su gira de grandes éxitos. Ese mismo día, en la sala multi del recinto, tocarán los Psychedelic Furs.

También en ese espacio está programado el concierto de The Waterboys, que agotaron entradas para el 28 de noviembre y han sumado una nueva fecha el 5 de diciembre. El 29 será el turno de Delaporte, que cierran gira en València antes de tomarse un descanso indefinido.

Diciembre continuará con el espectáculo navideño de David Bisbal (6 de diciembre), seguido por Ana Belén (10 de diciembre), que repasará clásicos de su carrera como Agapimú, Derroche o Peces de ciudad. El festival Locos por la música reunirá a grupos como Revólver, Seguridad Social, La Guardia o Amistades Peligrosas el 13 de diciembre. Cerrarán el año Il Volo (18 de diciembre) y Loquillo (26 de diciembre), con su gira Corazones legendarios.

Ana Belén llevaba seis años apartada de los escenarios. / RICARDO RUBIO

Lo que viene en 2026

El nuevo año arrancará con Sen Senra (9 de enero), seguido de dos fechas de La M.O.D.A. (10 y 11 de enero) y otras dos de Delaossa (16 y 17 de enero), con la primera ya agotada. El 22 de enero llegará Rusowski, uno de los artistas emergentes más seguidos del momento, con entradas vendidas en tiempo récord.

Entre febrero y marzo pasarán por el recinto Fito y Fitipaldis, Baiuca, Nach, Sexy Zebras, Celtas Cortos y La Fuga con Benito Kamelas. En marzo también se vivirá uno de los conciertos más esperados: Hans Zimmer, el 26 de marzo, con todas las localidades vendidas.

La primavera traerá dos fechas de Dani Martín (8 y 9 de mayo), con la primera ya en sold out, y la programación, de momento, se extiende hasta el 18 de septiembre de 2026, con el concierto de Los Hijos de la Ruina. A lo largo de los próximos meses, el Roig Arena seguirá anunciando nuevas incorporaciones para completar una agenda que ya cuenta con cerca de medio centenar de citas musicales.