El flamenco llena de música y mucho arte las calles y plazas de Orpesa

Orpesa ha abierto este viernes el telón de su festival flamenco con una primera jornada que ha confirmado el atractivo de una cita llamada a consolidarse en el calendario cultural. Desde la mañana, la inauguración del pase audiovisual, con fotos en blanco y negro de grandes figuras que han pasado por las ediciones del certamen, en la Biblioteca Municipal, ha puesto el acento en la memoria y la estética del género.

Y la plaza Mayor se ha convertido por la tarde en escenario vivo con el cantaor Samuel Serrano, que ha conquistado al público con una voz rasgada y un repertorio de pureza jonda. Debido a la lluvia ha tenido que suspenderse la actuación de Rumba Sound, que era el concierto que abría el certamen.

La explanada de José Ribera Forner ha sido el gran escenario nocturno, aunque es este caso la meteorología no ha afectado a los espectáculos. Allí, la gaditana Alba María ha ofrecido un recital de entrega y frescura que ha preparado el terreno para la esperada actuación de Sylvia Pantoja.

La sobrina de la reina de la copla, Isabel Pantoja, ha hecho gala de una presencia magnética y un cante que enlaza herencia y modernidad, con temas que levantaron palmas y arrancaron vítores entre los asistentes.

Con este arranque, Orpesa Flamenca ha mostrado ya su capacidad de reunir a generaciones diversas en un mismo espacio y de situar al municipio como foco del arte jondo en la provincia. Este sábado, la programación mantiene el pulso con la reapertura de la proyección audiovisual en la biblioteca y la participación del Centro Integral de Mayores y del Estudio de Danza CS en la plaza Mayor durante la mañana.

La tarde estará marcada por el grupo Jarana, que llenará de compás festivo el centro urbano, y de nuevo la explanada José Ribera Forner acogerá a partir de las 22.30 horas la voz de Andrea Escudero y, a las 23.30, la energía de Amigos de Ginés, con sus estribillos populares que invitan al coro colectivo.

Un festival con futuro

El domingo la clausura llegará con una propuesta singular: Flitflac Fitness & Flamenco, un espectáculo que fusiona deporte y arte a partir de las 18.00 horas en la plaza Mayor, antes del cierre a cargo de Paradita Flamenca a las 20.00.

El Ayuntamiento, a través de la Concejalía de Fiestas, subraya así su apuesta por la diversidad cultural y por abrir el flamenco a públicos de todas las edades, en un formato de acceso gratuito y al aire libre, que dinamiza el municipio.

La variedad de estilos, la presencia de artistas consagrados y la participación ciudadana convierten esta nueva edición del certamen, en una celebración compartida, donde tradición y contemporaneidad se dan la mano en las calles y plazas de Orpesa.