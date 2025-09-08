‘Íntims al Castell’ cierra con más de 3.000 asistentes y un ‘sold out’ de Duncan Dhu

El ciclo Íntims al Castell bajó el telón de su segunda edición con un balance muy positivo: más de 3.000 asistentes han disfrutado este verano de una programación de primer nivel en el Castillo de las 300 Torres. El broche de oro lo puso este fin de semana Duncan Dhu, con un concierto que emocionó al público con temas cargados de nostalgia y grandes éxitos con un sold out y fans llegados a Onda desde todos los puntos de la provincia y desde otras cercanas.

Diversos estilos musicales

La segunda edición del ciclo ha contado con actuaciones muy diversas, que han permitido acercar diferentes estilos musicales y artísticos al público. Desde la delicadeza de Rita Payés hasta el humor inteligente de Ángel Martín, pasando por la emotividad de Sole Giménez y el arte flamenco de Israel Fernández, hasta culminar con la actuación de Duncan Dhu.

Con su formato exclusivo y aforo limitado, Íntims al Castell consolida un modelo cultural diferente que apuesta por la cercanía entre artistas y público. Además, la zona Village ofreció gastronomía local y unas vistas espectaculares de Onda, convirtiendo cada velada en una experiencia completa.

Compromiso

Con esta segunda edición del ciclo estival, el Ayuntamiento de Onda reafirma su compromiso con la cultura de calidad y con la puesta en valor del patrimonio histórico como escenario de primer nivel. Íntims al Castell se consolida así como uno de los grandes atractivos culturales del verano en la Comunitat Valenciana y su apuesta seguirá siendo una realidad.