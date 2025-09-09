Visitants encén la Fira de Teatre de Tàrrega amb una ‘Mascletà poètica’
La companyia castellonenca presenta la seua última producció en que mostra el rite comú de la pòlvora amb altres llenguatges artístics com la poesia, la música, la dansa i el moviment.
La companyia castellonenca Visitants, referent en la creació i promoció del teatre de carrer i les arts escèniques a la província de Castelló, participarà de manera activa en la pròxima edició de la Fira de Teatre al Carrer de Tàrrega, que s’obri de dijous a diumenge a la localitat lleidatana de Tàrrega.
En concret, els dies 12 (22.30 hores) i 13 de setembre (22.00 hores), dispararà la seua Mascletà poètica dins de la programació d’aquest certamen, que té com a objectius la dinamització de la creació escènica i la promoció de l’intercanvi artístic professional.
Després de la seua estrena en el festival Sagunt a Escena en 2024 i el seu pas per diversos municipis tant de la Comunitat Valenciana com d’altres comunitats autònomes, Mascletà poètica arriba a Fira Tàrrega consolidada com una de les propostes més singulars de Visitants als últims anys.
L’obra, una experiència col·lectiva que transforma la poesia en pólvora, convertix en metàfora escènica l’imaginari de les mascletaes, traslladant al públic les sensacions que provocaria un espectacle pirotècnic, però a través d’altres llenguatges artístics com la poesia, la música, la dansa, el moviment, la llum i el so.
Soroll, ritme, paraula
«En Mascletà poètica treballem amb el soroll, el ritme i la paraula per a evocar l’experiència d’una autèntica mascletà, però des d’un lloc simbòlic i col·lectiu», ha indicat Tomàs Ibáñez, director artístic de Visitants, que ha assenyalat que, «encara que no hi ha pólvora, sí que existix eixa vibració compartida que unix a tots els que participen, com una manera de transformar la celebració festiva en un ritu escènic comú».
Des de la seua fundació, en 1989, Visitants ha participat en nombrosos festivals nacionals i internacionals i ha sigut reconeguda amb diferents guardons, entre ells el Premi d’Honor del Festival Internacional de Teatre i Arts de Carrer de Valladolid, el maig passat; o el Premi Honorífic Mirón Cuba, rebut enguany en Matanzas.
Al llarg dels seus quasi quatre dècades d’història ha desenvolupat tot tipus de creacions escèniques en diversos formats i disciplines, amb l’espai urbà com a eix principal del seu llenguatge artístic. «Tàrrega suposa una nova oportunitat per a mostrar el nostre treball en un aparador internacional únic i, al mateix temps, continuar reivindicant el valor del teatre de carrer com un art accessible, transformador i humà, ha dit.
