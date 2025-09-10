'Viu la Vila d'Almassora' torna amb Mawot com a plat fort
La segona edició del festival oferix música 'dance', boleros, la tradició de la dolçaina i el tabal, i el millor jazz
La riquesa de gèneres musicals posaran la banda sonora de la segona edició del cicle Viu la Vila, que se celebrarà en el cor d'Almassora, del 19 al 21 de setembre, brindant als espectadors una dotzena de propostes culturals per a tots els públics. Sens dubte, una de les actuacions que més expectació està alçant és la de l'almassorí Roberto Comins, Mawot, finalista del Benidorm Fest amb el seu ballable tema Raggio Di Sole.
La cita serà el divendres 19, a les 22.40 hores, en la plaça Major. Mawot, qui fa anys que està en la indústria musical, una trajectòria que ha transcorregut majorment entre bastidors des de la producció, serà profeta en la seua terra i presentarà als almassorins temes del seu repertori, marcat per un estil danse o techno.
“Tornar a Almassora, a la meua terra, a l'espai cultural Viu la Vila és per a mi tancar un cercle perfecte en el meu desenrotllament personal i artístic. Probablement serà l'última vegada que actue, espere gaudir-ho molt amb els meus paisans. Ens veiem allí”, ha assenyalat el cantant i compositor almassorí.
La seua actuació estarà precedida per DJ Lost Keys, per tant, el ritme està més que assegurat en la primera nit de Viu la Vila. Just abans, també actuarà Free Bolero, en la plaça Major, ja que seran els encarregats d'amenitzar els Premis Literaris Vila d’Almassora.
La música tradicional, com a baluard per a mantindre viva la identitat col·lectiva, també estarà molt present en esta segona edició. El dissabte, a les 19.00 hores, en la plaça de l'Església, hi haurà un concert de la Colla de Dolçaines i Tabals Les Goles.
El fermall d'or d'esta segona edició el posarà el diumenge, a les 18.00 hores, en la plaça Major, el Tribut a Frank Sinatra amb la Babalú Swing Band, banda valenciana de jazz amb músics destacats i Juanjo Navarro com crooner.
El regidor de Cultura, Vicent Blay Casino, i el director de Viu la Vila, Tomàs Ibáñez, han animat a gaudir de totes estes actuacions, així com dels diferents actes culturals de diverses disciplines artístiques que s'han programat a manera de benvinguda de la tardor a Almassora.
PROGRAMACIÓ DE VIU LA VILA
DIVENDRES 19 DE SETEMBRE
20.00 h · Cercavila inaugural a càrrec de Tambors de Passió.
En la plaça de l'Església, actuació de balls tradicionals a càrrec de l'Associació Cultural El Torrelló.
En la plaça Major, lliurament dels Premis Literaris Vila d’Almassora, amenitzats per Free Bolero.
Nit de música en la plaça Major:
22.00 h · Concert DJ Lost Keys
22.40 h · Actuació de l'almassorí Roberto Comins, Mawot, finalista del Benidorm Fest, amb Raggio Di Sole.
DISSABTE 20 DE SETEMBRE
18.00 h · Recorregut artístic per la Vila amb diversos grups de ball i dansa. Ritme, diversió i color assegurats.
19.00 h · Plaça de l'Església: concert de la Colla de Dolçaines i Tabals Les Goles.
A continuació, funció de circ amb “Ara” de la Companyia Andrea Rios: espectacle de circ contemporani que fusiona teatre, dansa i tècniques d'acrobàcia aèria.
22.30 h · Plaça Major: II Gala Almassora Cultural, amb reconeixement públic a persones i entitats que posen el nom d'Almassora en l'àmbit cultural.
DIUMENGE 21 DE SETEMBRE
Matí · Urban Sketchers: dibuixos ràpids en diferents espais de la Vila, dins de l'exposició itinerant Dibuixem província (Espai Mercat).
11.00 h · Museu Municipal: taller en família dins de la proposta turística Descobreix Almassora.
11.30 h · Plaça Major: espectacle de titelles amb La Inestable Cia. i l'obra Clemembella.
A continuació, Xip Xap Animació amb Transhumància: pastors, cabres i un gos acompanyen al públic, que es converteix en part fonamental de l'espectacle.
18.00 h · Plaça Major: Tribut a Frank Sinatra amb la Babalú Swing Band, banda valenciana de jazz amb músics destacats i Juanjo Navarro com crooner.
