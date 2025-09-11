Altea Grau convida a descobrir ‘El bosc invisible’ a l’ECO Les Aules
La Diputació de Castelló enceta la tardor cultural amb una mostra que mitjançant el gravat, el dibuix i la ceràmica trena natura, memòria i creació en un gest comú
«Sembrar és confiar en l’invisible, en allò que no és, però pot arribar a ser». Amb estes paraules l’artista castellonenca Altea Grau convida a endinsar-se en El bosc invisible, l’exposició amb la qual la Diputació obri la tardor de l’ ECO (Espai Cultural Obert) Les Aules.
La mostra, que es pot visitar fins al 25 d’octubre, de dilluns a dissabte de 10.00 a 14.00 i de 17.00 a 21.00 hores, va ser inaugurada este dimecres amb la presència del diputat de Cultura, Alejandro Clausell, qui la va definir com «una exposició que ens convida a explorar l’invisible i ens acosta a la realitat dels boscos».
Establida a Londres, on combina la pràctica artística amb la docència a la Slade School of Fine Art i Goldsmiths University, en El bosc invisible, Altea Grau combina la naturalesa, la memòria i la creació dins de diversos processos: el temps de la terra, les capes depositades i la resiliència d’un sistema que té la capacitat de deixar rastre i transformar-se. «Sembrar és un acte radical enmig d’un temps accelerat. Exigeix paciència i cura, acceptant que el resultat serà sempre parcial, imprevisible, compartit. Però és aquesta incertesa la que obre un futur possible», diu Altea.
Diverses disciplines
Una visió que l’artista expressa mitjançant diverses disciplines. El gravat, amb la seua repetició obstinada, recorda que tota acció deixa empremta, mentre que el dibuix a grafit evoca la lleugeresa del que passa i desapareix. Per acabar, la ceràmica retorna a la terra en forma nova, com un cos que alhora és mineral i orgànic. «Tots aquests materials comparteixen una mateixa intenció: explorar els processos de renaturalització, de tornar a la terra sense nostàlgia, amb consciència d’un present que ens reclama», explica Grau.
Tant el gravat com el dibuix són habituals en la seua obra, però només havia provat amb la ceràmica fa temps. «Ha sigut un procés molt lligat a la terra, ja que he utilitzat un fang negre molt reactiu als pigments naturals», assenyala, afegint: «Crec que continuaré experimentant amb la ceràmica, és un tema nou i complexe amb el qual vull continuar treballant».
Plantar llavors
L’exposició incorpora un gest participatiu gràcies a la col·laboració amb l’Associació Amics de Palanques: una taula amb llavors, on cada visitant és convidat a sembrar com un compromís amb el futur. Altea explica: «Em van convidar al seu viver i em van inspirar la manera com he treballat. Ha sigut recíproc, jo els he donat visibilitat i ells m’han permés enriquir el meu discurs». També assenyala: «Cal apostar per la reforestació amb sentit, utilitzant espècies que s’adapten al canvi climàtic».
