Las 6 canciones que tienes que escuchar este fin de semana

Salió finalmente el último disco de Saint Etienne, el que han anunciado que pone fin a su carrera discográfica como banda. El surtido de canciones, variado y algo irregular, les ha quedado pese a todo más que digno como disco de despedida. Pero quizá de todas ellas sea esta Brand New Me firmada con los australianos Confidence Man, que suena tanto a los inicios de la banda, a aquellos maravillosos primeros 90, la que nos ha dejado el pecho más encogido a pesar de su espíritu festivo. Nostalgia saltarina para acompañar el fin de un ciclo musical prodigioso.