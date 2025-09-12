El SanSan 2026 de Benicàssim confirma a los primeros artistas: Descúbrelos
También anuncian la fecha en la que se podrán adquirir los abonos para los tres días del festival
Benicàssim inicia ya la cuenta atrás para el SanSan, el primer festival de la temporada en el recinto de conciertos, con los primeros nombres del cartel para la edición que se celebrará del 2 al 4 de abril del próximo año.
Un elenco en el que figuran nombres clave del pop nacional como Love of Lesbian, Rigoberta Bandini, el benicense Guitarricadelafuente y Sanguijuelas del Guadiana.
El avance del cartel ofrece también otros nombres destacados como los de Xoel López, Of Monsters and Men, La M.O.D.A., La casa azul, Siloé, Ultraligera, Alizzz (DJ Set), Ángel Stanich, Barry B, Biznaga, Califato ¾ y Chiquita Movida.
Más artistas
Además, el festival ha confirmado la participación de La Élite, Leo Rizzi, León Benavente, Maria Arnal, Perarnau IV DJ Set con Drama AU Set, Pablopablo, Repion, Rufus T. Firefly, Samuraï, Sobrezero, Anabel Lee, Anouck, Comandante Twin, Gara Durán, Hoonine, Juventude, Las Petunias, Malva, Michael Foster, Puño Dragón, Tiburona y Ultralágrima.
La organización ha anunciado además la incorporación del ganador del concurso Groc Talent 2026, que formará parte del cartel oficial del festival.
Los abonos para los tres días de festival saldrán a la venta el próximo martes 16 de septiembre, a las 12.00 horas
Suscríbete para seguir leyendo
- La playa se llena de toros en las fiestas de un pueblo de Castellón
- Un pueblo de Castellón da un paso único: abrirá su propia gasolinera para combatir los 'precios desorbitados
- El antiguo dueño de Baldocer asciende como 'terrateniente' en España: compra su quinto centro comercial
- Destapan uno de los mayores vertidos ilegales de purines en Castellón
- Tragedia en el zoo: Cinco leones matan a mordiscos a un cuidador delante de los turistas
- El segundo premio de la BonoLoto deja casi 100.000 euros en este pueblo de Castellón
- Moncofa se despide de su ejemplar vecino ‘Paco Ponent’
- Juicio en Castellón: «Que hayan matado a nuestra madre ha sido como arrancarnos el alma»