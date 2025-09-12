El SanSan 2026 de Benicàssim confirma a los primeros artistas: Descúbrelos

Benicàssim inicia ya la cuenta atrás para el SanSan, el primer festival de la temporada en el recinto de conciertos, con los primeros nombres del cartel para la edición que se celebrará del 2 al 4 de abril del próximo año.

Un elenco en el que figuran nombres clave del pop nacional como Love of Lesbian, Rigoberta Bandini, el benicense Guitarricadelafuente y Sanguijuelas del Guadiana.

Rigoberta Bandini será una de las artistas que actuarán en el SanSan 2026. / Mediterráneo

El avance del cartel ofrece también otros nombres destacados como los de Xoel López, Of Monsters and Men, La M.O.D.A., La casa azul, Siloé, Ultraligera, Alizzz (DJ Set), Ángel Stanich, Barry B, Biznaga, Califato ¾ y Chiquita Movida.

Más artistas

Además, el festival ha confirmado la participación de La Élite, Leo Rizzi, León Benavente, Maria Arnal, Perarnau IV DJ Set con Drama AU Set, Pablopablo, Repion, Rufus T. Firefly, Samuraï, Sobrezero, Anabel Lee, Anouck, Comandante Twin, Gara Durán, Hoonine, Juventude, Las Petunias, Malva, Michael Foster, Puño Dragón, Tiburona y Ultralágrima.

Love of Lesbians es otra de las bandas que tocarán en Benicàssim el próximo año. / Mediterráneo

La organización ha anunciado además la incorporación del ganador del concurso Groc Talent 2026, que formará parte del cartel oficial del festival.

El benicense Guitarricadelafuente también se suma al próximo SanSan. / Mediterráneo

Los abonos para los tres días de festival saldrán a la venta el próximo martes 16 de septiembre, a las 12.00 horas