¿La última travesía de Camilo Sesto llega a su fin?

Hace un año que estaba previsto el traslado de los restos de Camilo Sesto a su mausoleo en Alcoy, que se retrasó porque quedaban algunos remates en una obra que aparentemente estaba terminada. Y esos flecos pueden estar llegando a su fin.

Es más, la familia ha anunciado que los trabajos están "muy cerca" de terminarse. Todo coincidiendo con dos aniversarios, el de su muerte, ya que el pasado lunes se cumplieron seis años de su pérdida, y el de su nacimiento, el próximo martes, cuando habría cumplido 79 años.

El retrato instalado antes del verano y debajo, el habitáculo de piedra que ahora se ha construido para los restos del cantante y sus padres / Juani Ruz

Y es que al retrato que se colocó antes del verano en el interior del mausoleo se unen varias novedades en las últimas semanas. En el exterior de una de las paredes de la singular estructura se ha inscrito en nombre de este artista inmortal, y el de sus padres. Y es que los restos de Camilo se depositaron en el pequeño nicho de sus padres, y los tres serán reubicados en el mausoleo.

Así, se puede leer en esa pared "CAMILO BLANES CORTES. 16 09 1946 - 08 09 2019", junto con los de sus padres en tamaño más pequeño: "JOAQUINA CORTES GARRIGÓS 16 08 1910 - 14 11 1994" y "ELISEO BLANES MORA 02 10 1908 - 23 07 1981".

Obra de piedra en el interior

Del mismo modo, esta misma semana se ha finalizado la obra que en el interior del mausoleo albergará los restos de Camilo y de sus progenitores. Y es que los cajones de madera que se habían instalado para las cenizas han sido sustituidos finalmente por una obra de piedra, quedando un hueco para taparlo con un cristal. Y este cristal está encima de la piedra sobre una tela y con unas ventosas, a la espera de cerrar el habitáculo una vez lleguen los restos, según ha podido comprobar INFORMACIÓN este jueves.

Hijo predilecto de la ciudad y alcoyano universal Camilo Blanes Cortés, nombre real de Camilo Sesto, nació en Alcoy en 1946 y falleció en Madrid el 8 de septiembre de 2019, ocho días antes de cumplir 73 años. En noviembre de 2016 el Ayuntamiento lo nombró Hijo Predilecto de la ciudad, la cual el artista siempre llevó a gala, tanto que su nombre y el de Alcoy siempre fueron unidos. Además, dedicó a la ciudad una canción, "El meu cor és d'Alcoi". Junto con ese reconocimiento, recibió la Medalla de Oro del municipio y, además, la Alameda, una de las principales vías alcoyanas, pasó a llevar su nombre. Y en 2026 se espera abrir su museo.

Además, este mismo jueves se ha procedido al cambio del agua del estanque que rodea el mausoleo, que estaba ya lleno de algas. Una acción de mantenimiento que podría estar relacionada con un inminente traslado de los restos del cantante, aunque se desconoce cuándo se realizará. Es más, la familia ya anunció hace un año que sería un acto privado, después de que inicialmente el Consistorio informara que sería un acto público el 16 de septiembre de 2024, aniversario del artista.

Estado de su hija

Del mismo modo, se desconoce si el estado de salud de su hija, Sheila Devil -antes conocida como Camilo Miguel Blanes Ornelas-, ha podido tener algo que ver con la demora de un año ya en el traslado de los restos de su progenitor. Las circunstancias personales de la hija siguen siendo motivo de debate y preocupación en la televisión.

Un operario cambiando el agua del estanque que rodea el mausoleo / Juani Ruz

Precisamente esta semana su madre, Lourdes Ornelas, en declaraciones en el programa de televisión "Y ahora Sonsoles" de Antena 3 mostró su preocupación por Sheila y su estado físico y mental: "Es una enfermedad y voy a apoyarla dentro de la situación, que es tremenda". Y ha manifestado que "no quiero que se haga de esto un show", por lo que será un acto privado.

"No quiero que se haga de esto un show" Lourdes Ornelas — Madre de la hija de Camilo Sesto

Por otra parte, esta semana, coincidiendo con el aniversario de la muerte del artista, en el nicho familiar se han depositado varios ramos de flores, entre ellos uno supuestamente de su hija, con las palabras "Te extraño papá".

Lugar de peregrinaje

El singular panteón, que ha sido objeto de polémica por su diseño en redes sociales y en televisión, se ha convertido desde hace meses en lugar de peregrinaje de los fans, incluso antes de que se depositen allí los restos.

El nicho familiar, con el ramo de flores con el mensaje "Te extraño papá" / Juani Ruz

El mausoleo está ubicado en la zona noble del cementero de San Antonio Abad y formado por dos estructuras romboidales que están comunicadas. La más alta es el acceso al sepulcro, y desde ahí se pasa a la segunda estructura, de menor altura, que está destinada a albergar los restos del artista. Todo rodeado por un estanque y con una puerta forjada que está rematada con lo que parece ser una hoja de laurel.

La inscripción que se ha grabado en la pared del mausoleo / Juani Ruz

El diseño ha sido obra del arquitecto Miguel Botella Ruiz-Castillo, siendo financiado tanto el proyecto como la construcción por la hija del artista, sobre una parcela cedida por el Ayuntamiento.

Museo

Además, el Ayuntamiento espera abrir a principios del próximo año el museo dedicado al cantante. Tras rehabilitar el histórico edificio que lo albergará, ahora el Ayuntamiento está en proceso de adjudicación de la musealización del espacio.