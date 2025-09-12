Esther i La Fúmiga actuaran en una població de Castelló
L’esdeveniment serà el proper 25 d’octubre a partir les 21.00 hores al recinte de festes, amb entrada lliure i gratuïta, dins de la programació del 775 aniversari del municipi
L’Ajuntament de la Vall d’Uixó va avançar un dels plats forts de la programació del 775 aniversari de la Carta Pobla d’aquest municipi de la Plana Baixa: el concert d’Esther i La Fúmiga, que tindrà lloc el dissabte 25 d’octubre a partir de les 21.00 hores al recinte de festes. L’esdeveniment serà amb entrada lliure i gratuïta, amb l’objectiu d’arribar a tota la ciutadania i especialment al públic jove.
L’alcaldessa de la localitat, Tania Baños, i el regidor de Cultura, Jorge Marqués, van destacar que la Carta Pobla és «molt més que una commemoració històrica: és un moment de retrobament, d’orgull de ciutat i també d’obertura a la cultura en totes les seues expressions». Per al concert s’ha triat la castellonenca Esther i La Fúmiga, en una de les últimes oportunitats de l’any per a veure al grup d’Alzira en la província de Castelló.
Cultura festiva accessible
Marqués va subratllar: «Este concert és una aposta per la cultura festiva accessible, que ens representa com a poble i per la música en valencià».
Així mateix, va remarcar: «La programació de la Carta Pobla té un alt component de defensa i exaltació de la nostra llengua, perquè forma part de la nostra identitat i patrimoni com a poble».
Amb esta proposta, l’Ajuntament de la Vall d’Uixó reforça la seua voluntat de programar activitats de qualitat, diverses i inclusives, que puguen arribar a diferents públics i generacions de la seua població.
Crida a la joventut
«Volem que la gent jove senta que la Carta Pobla també és seua, que té propostes que els fan sentir part activa de la ciutat i que connecten amb les seues inquietuds», va concloure Baños.
La programació del 775 aniversari de la Carta Pobla continuarà oferint diversos espectacles, tallers, activitats culturals i commemoratives, algunes tan destacades com este concert que, segons ha avançat l’Ajuntament, «serà un dels més multitudinaris i esperats de l’any a la Vall d’Uixó».
Tots els actes i el disseny del cartell es presentaran de manera pública el proper diumenge 21 de setembre en un acte que tindrà lloc a partir de les 20.00 hores en la plaça de l’Assumpció.
