Capla Festival conectará generaciones en Castelló

El Recinto de Ferias y Mercados de Castelló acogerá el próximo 4 de octubre el Capla Festival, una iniciativa que busca revitalizar el panorama cultural y económico, a la vez que rendir un homenaje al recordado concurso infantil Premios Capla.

Así lo ha destacado este miércoles Maribel Marca, codirectora del evento, que lo ha presentado en el Casino Antiguo acompañada por la alcaldesa, Begoña Carrasco.

El festival, cuyo nombre es también un homenaje a la ciudad (Ca-stellón de la Pla-na), nace con el objetivo de conectar a distintas generaciones a través de la música. Con un cartel de primer nivel, el evento ofrecerá 12 horas de música en vivo con artistas como Fangoria, La La Love You, Sidonie, Seguridad Social, Nancys Rubias y We Are Not DJs. Además, contará con la participación de la banda local Valiente Bosque, una muestra del talento de la región.

Maribel Marca y Begoña Carrasco encabezaron la presentación del Capla Festival. / Mediterráneo

Begoña Carrasco ha valorado positivamente la celebración de un nuevo festival de música con grandes artistas en la capital. “Algo que se ha convertido en habitual en nuestra ciudad, que recupera y ejerce esa capitalidad como epicentro cultural y de ocio de toda provincia, con la llegada de público de la Comunitat Valenciana, de toda España y del extranjero”.

“Y esto es gracias a una fuerte apuesta, al trabajo y a la voluntad de un equipo al frente de la organización del evento y de la colaboración público-privada que ha devuelto a Castellón a la primera linea de las giras de los grandes artistas. Porque los festivales no son sólo para el verano, en Castellón queremos disfrutar de la música todo el año. Desestacionalizando la actividad turística, dinamizando la actividad de la hostelería y la restauración, de nuestros hoteles. Generando actividad económica y puestos de trabajo”, ha añadido.

Mucho más que música: impacto social y económico

Capla Festival no es solo un evento musical. Se ha puesto un gran énfasis en su compromiso social, con la creación de una zona solidaria en colaboración con la Fundación Caja Castellón. En este espacio, asociaciones benéficas locales como Antian, la Asociación de Esclerosis Múltiple de Castellón, Sofía la Princesa Guerrera, Lara de los Rosales, Conquistando Escalones, Aspropace y Ateneu, tendrán visibilidad y recaudarán fondos a través de juegos solidarios.

El impacto económico del festival ya es tangible. Los datos de venta de entradas reflejan un claro atractivo turístico, con un 61% de los asistentes procedentes de fuera de la ciudad y entradas vendidas en 25 de las 50 provincias españolas. Se estima que el evento generará más de 470 empleos directos e indirectos y trabajará con más de 42 empresas, en su mayoría de la provincia.

Para facilitar la llegada de los asistentes, se han habilitado autobuses lanzadera desde diversas localidades de la provincia. Además, la colaboración con la agencia de viajes Vamos por el Mundo ha ofrecido un paquete Experiencia VIP que ha agotado sus plazas, fomentando las pernoctaciones en los hoteles de la ciudad y demostrando el interés por un turismo de calidad. Con un público mayoritariamente adulto (el 73% de los compradores tiene entre 40 y 55 años), el festival se consolida como una cita ineludible para el reencuentro y la diversión.

Para más información y la compra de entradas, se puede visitar la página web oficial caplafestival.com. Las entradas VIP están a punto de agotarse.