La charanga que lleva a Sant Jordi al 'top' de la música popular

Los doce músicos de Bé i A Band todavía no se lo creen. Y eso que todo lo bueno que les está pasando se lo han ganado a pulso. Este grupo de jóvenes acaba de ganar el XIX Festival de Xarangues de la localidad valenciana de Tavernes de la Valldigna, un premio que sitúa el nombre de Sant Jordi en lo más alto de la música popular. Un reconocimiento que llega tras una actuación impecable y una trayectoria que, aunque corta en el tiempo, está llena de grandes momentos.

En Tavernes de la Valldigna, Bé i A Band se midió con El Tinglao de Carcaixent, La Sargantana de Alzira, Escabussats de Sueca, Tres x Quatre o las locales Això ho pague jo y La Tabarra, y lo hizo en un festival que ya es todo un clásico en esta localidad de la comarca de la Safor. Además del primer premio del jurado, la charanga de Sant Jordi se hizo también con el galardón al mejor solista. Las dos actuaciones pusieron al público de pie.

Un momento de la actuación de la charanga de Sant Jordi en Tavernes de la Valldigna. / Mediterráneo

Nacida en Sant Jordi en 2022, Bé i A Band recogió en sus inicios el testigo de la charanga del mismo nombre que durante varios años amenizó las fiestas de esta localidad del Baix Maestrat. «La pandemia provocó la desaparición de aquel grupo y, al cabo de unos años, nosotros decidimos dar continuidad al proyecto», explican Marc Muñoz e Iker Collado, dos de los miembros fundadores de una charanga que durante este verano ha tocado en decenas de pueblos. Además de ellos, el grupo lo integran Gerard Antolí, Jaume Eroles, Lluis Ortiz, Álex Ibáñez, Oriol Canalda, Dani Pau, Ferran Rosa, Pau Martorell, Marc Torrent y Joel Bort. El más joven tiene 18 años. El más veterano, 23.

Mediterráneo

Aunque la base de la agrupación está en Sant Jordi (en esta localidad reside, además de Marc e Iker, Luis Ortiz), Bé i A Band está integrada por músicos de Càlig, Vinaròs, Benicarló, Sant Mateu, Ulldecona y Amposta. «Somos una gran familia. Nos une el amor por la música y las ganas de fiesta. Con nosotros la diversión está asegurada», añaden Iker y Marc.

Los músicos y sus familias a su llegada a la localidad valenciana donde han conseguido el primer premio. / Mediterráneo

Con un repertorio que abarca desde pasodobles y mambos hasta temas actuales (no faltan las canciones de bandas de la terreta como ZOO o La Fúmiga), lo que distingue a Bé i A Band es su peculiar estilo, que combina buena música y fiesta. «Las dos cosas forman una combinación inigualable», describen.

Actuaciones en fallas, Magdalena o Carnaval, pasacalles, correbars... allí donde está Bé i A Band hay fiesta. «Afortunadamente no nos faltan bolos. Hemos actuado en muchísimos municipios. No solo en la Comunitat, sino también en Cataluña y Aragón», apuntan.