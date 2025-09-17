Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El MACVAC denuncia el genocidi de Gaza amb dues obres sobre el conflicte

El museu de Vilafamés exposa pintures dels artistes Manuel Salamanca i Vicent Varella

Les dues obres sobre el genocidi exposades al MACVAC.

Les dues obres sobre el genocidi exposades al MACVAC. / Mediterráneo

Jaume Torres

Vilafamés

Pintura i art contra la violència. El Museu d'Art Contemporani Vicent Aguilera i Cerni de Vilafamés condemna el genocidi que s'està duent a terme sobre la població civil de Palestina fent servir l'art com a canal de comunicació i expressió. Una intenció de denúncia i reflexió sobre la violència que els artistes Manuel Salamanca i Vicent Varella van plasmar en obres simbòliques que ajuden a entendre el conflicte i solidaritzar-se amb les víctimes de Gaza.

'Remember Palestine' de Manuel Salamanca.

'Remember Palestine' de Manuel Salamanca. / Mediterráneo

Manuel Salamanca va crear l'obra Remember Palestine en 1973, mentre que Vicent Varella ho va fer en 2023 amb la peça Ajudaaa!!. 50 anys de diferència entre les dues pintures, molt diferents l'una de l'altra però compartint intencions i significats. Salamanca, amb una barreja de figures i formes abstractes, denunciava el conflicte palestí amb una creació violenta i sofriment bèl·lic. Varella, en canvi, recrea figures des d'un punt de vista més realista creant escenes on la guerra és provocadora de la desgràcia d'un poble.

'Ajudaaa!!' de Vicent Varella.

'Ajudaaa!!' de Vicent Varella. / Mediterráneo

Les dues pintures estan penjades en la sala 29 del Palau del Batlle, seu del MACVAC. Una exposició senzilla que també és un diàleg entre dues obres separades per 50 anys de sofriment del poble palestí.

