Sara Baras, Juan Echanove, Ernesto Alterio y Joaquín Reyes subirán a los escenarios de Castellón

La Conselleria de Educación, Cultura, Universidades y Empleo ha presentado la nueva temporada cultural 2025/2026 de los espacios que gestiona en Castelló de la Plana, a través del Institut Valencià de Cultura con más de cien propuestas en el Teatre Principal, Auditori de Castelló, Museu de Belles Arts y Espai d’Art Contemporani de Castelló, así como el Palau de Congressos de Peñíscola.

La secretaria autonómica de Cultura, Pilar Tébar, ha destacado que la nueva temporada cultural “se inicia con una ambiciosa programación que confirma la apuesta por la provincia de Castellón como importante centro cultural de la Comunitat Valenciana”.

En su intervención, Tébar ha subrayado que la nueva programación “se ha diseñado primando la calidad de las propuestas” y ha insistido en que “la programación combina la creación valenciana con grandes referencias nacionales e internacionales de todas las artes”.

Pilar Tébar y Nuria Felip lideraron la presentación de la programación del IVC en Castellón. / Mediterráneo

Por su parte, la directora territorial del IVC en Castellón, Nuria Felip, ha señalado que Castellón presenta “una ambiciosa programación de gran calidad y enfocada a todos los públicos”. Felip ha agradecido “la fidelidad del público castellonense, que batió récords de abonados y asistencia a los espectáculos del IVC” y confía mantener el mismo apoyo esta nueva temporada.

En la presentación, acompañando a Pilar Tébar y Nuria Felip, han asistido el director general del IVC, Álvaro López-Jamar, así como los directores adjuntos del IVC de Artes Escénicas, María José Mora; de Música y Cultura Popular, Beatriu Traver; y de Audiovisuales y Cinematografía, Luís Gosálbez, que han ido desgranando la programación de cada una de sus respectivas áreas.

Teatre Principal de Castelló

El Teatre Principal de Castelló arranca temporada con ocho espectáculos de abono y un total de 16 actividades culturales durante el último trimestre de 2025.

La programación del abono cultural comenzará el 11 de octubre con Un menú tancat de Jordi Casanovas; continuará el 19 de octubre con el premiado espectáculo de circo QOROQ y cerrará octubre el clásico Un tranvía llamado deseo, de Tennesse Williams con los actores Nathalie Poza y Pablo Derqui.

El escenario del Principal acogerá en noviembre La verdad con Joaquín Reyes; la producción valenciana Cuatro días, cuatro noches y la obra del Teatro Español Viejos tiempos con Ernesto Alterio como protagonista. El trimestre se cerrará con la adaptación del libro Casa calores de Pere Riera y con la obra Esencia con un reparto encabezado por Juan Echanove y Joaquín Climent.

Además de la programación de abono, el Teatre acogerá propuestas familiares como Soy salvaje, Llar o L’Illa del tresor, el mónologo Wanted de Edu Soto, Les Folies de Carcaixent o la actuación de Pablopablo dentro del festival Trovam.

Auditori de Castelló

El Auditori de Castelló presenta una nueva temporada abierta a diversos géneros. Por un lado, el abono de otoño presenta un cartel formado por diez conciertos a los que hay que añadir otras actuaciones, con lo que la programación alcanza los 33 espectáculos, además del Trovam.

El estreno de la programación de abono se realizará el 3 de octubre con la formación francesa Trio Zadig. A continuación, tendrán lugar los conciertos de Moonwinds Simfònic, la Orquestra de la Comunitat Valenciana o la pianista Elena Font.

La sala simfónica del Auditori acogerá en el mes de noviembre los conciertos de la Orquestra Simfònica de Castelló & Abraham Cupeiro, así como dos conciertos de la Orquestra de la Comunitat Valenciana. Durante diciembre, el violonchelista Matthieu Saglio y la Orquestra Simfònica de Castelló con la violinista Leticia Moreno, cerrarán la programación de abono.

El Auditori de Castelló acogerá otras grandes citas musicales como el espectáculo de Sara Baras dedicado a Paco de Lucía, los conciertos de Candlelight, el jazz de The Dan Barrett & Enric Peidro, y otros eventos como la conferencia de José Elías o la actuación de Pantomima Full.

Museu de Belles Arts de Castelló

El Insitut Valencià de Cultura refuerza, en esta nueva temporada, la programación del Museu de Belles Arts de Castelló. La gran exposición del trimestre, en colaboración con el Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana, será la dedicada al pintor renacentista Paolo da San Leocadio. Además, la sala vestíbulo acogerá la muestra Fly me to the moon, Méliès de Ximo Abadia.

El centro museístico amplía su programación familiar con PlayCube, Mus’n’babies, además de las jornadas Minúscula Art & Infància y diversos talleres. Además, se refuerzan las actividades, como las musicales A viva veu. Cicle de xerradas i audicions de cants i tocs o Les Arts al Belles Arts y diversos encuentros y conferencias en Museu Obert, como la protagonizada por Pedro Mansilla.

Espai d’Art Contemporani de Castelló

El EACC acoge en el último trimestre del año la primera exposición individual de la artista sudafricana Candice Breitz. Paralelamente, el Espai, con la colaboración del Consorci de Museus de la Comunitat Valencina, organiza diversas actividades y visitas guiadas como Veus prestades o Càpsula.

El espacio dedicado a la experimentación sonora Espai sonor acogerá las propuestas de Tiemei, Alberto Lucendo, Blood Quartet o Los caballos de Düsseldorf (LCDD). Además, Espai Cinema rendirá homenaje al movimiento No Wave Cine e incluirá un coloquio después de cada proyección.

No faltará Espai Obert, con propuestas como las del Col·lectiu d’Improvisació Musical de Castelló o la danza de Com(post); Espai Menut con la actividad familiar Xicotetes veus, grans històries; así como Espai didàctic con los talleres de Desirée Bela, contrucción de una doorag o Migrats dansa.

Filmoteca en el Raval y Paranimf

Por otra parte, el IVC mantiene la programación de la Filmoteca Valenciana en Castelló en el Paranimf de la UJI y el Teatre del Raval, en colaboración con el Ayuntamiento de Castelló. El Raval acogerá el ciclo Minimalisme i emoció (III) dedicado al director finlandés Aki Kaurismäki y el ciclo Premios Lola Gaos 2025. Por su parte, el Paranimf celebrará el centenario del nacimiento de Marcello Mastroianni así como una selección de estrenos alejados del circuito más comercial.

Palau de Congressos de Peñíscola

El Palau de Congressos de Peñíscola centra su programación en una oferta que combina teatro con obras como Cuina! de Patricia Pardo; Cuatro días, cuatro noches y Maleïdes dames, además de una gran selección cinematográfica con títulos como Sirat o Condenados, entre otras.

Asimismo, el Palau acogerá diversos conciertos como el Intercanvi musical de bandes de Música o el Concert de Santa Cecília, en colaboración con el Ayuntamiento de Peñíscola.