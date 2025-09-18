Capla Festival 2025: el 4 de octubre Castellón vibrará con 12 horas de música non-stop en Castellón con un cartel que hará historia

Capla Festival nace con vocación de clásico. La fórmula es sencilla y poderosa: un cartel intergeneracional con nombres que todos reconocen, una producción pensada para que no existan colas ni tiempos muertos y una experiencia global —gastronomía, zonas de descanso, ambientación y propuestas solidarias— que eleva el festival por encima del mero listado de conciertos. El resultado: un plan redondo para disfrutar y reencontrarse con amigos que hace tiempo que no ves o un plan de 'finde' en pareja para los que que quieren vivir un sábado entero de directo, de la tarde a la madrugada.

¿Cuándo y dónde es el Capla Festival 2025? Estos son los artistas confirmados

Toma nota: sábado, 4 de octubre de 2025, en el Recinto Ferial de Castellón (Avenida del Mar, 63). La organización marca un horario non-stop: apertura de puertas 15:30, primer concierto a las 16:00 y fin aproximado en torno a las 03:30 (los horarios definitivos se publicarán días antes). Sobre el escenario: Fangoria, La La Love You, Sidonie, Seguridad Social, Nancys Rubias, We Are Not DJs y Valiente Bosque. Un setlist que mezcla clásicos que todos coreamos con la energía de la nueva hornada indie-pop.

Nadie quiere perderse la primera edición de este festival que pone a Castellón en el mapa de conciertos nacionales. / Yuri Arcurs

Por qué nadie quiere perderse esta primera edición: Serás parte de la historia.

Capla Festival está diseñado para disfrutar sin fricciones: accesos reforzados, más baños de lo habitual, refuerzo en barras y una amplia flota de food trucks con opciones para todos (incluidas alternativas veganas y sin gluten).

Detalles que marcan la diferencia cuando se pretende encadenar conciertos sin perderte tu canción favorita. Sumado a ello, una feria solidaria con juegos y premios que aportan ese carácter social que conecta con el público adulto.

Cartel Capla Festival 2025: los artistas que harán historia en Castellón

Fangoria llega con ese pulso electrónico que convierte cualquier recinto en una pista de baile. La La Love You suma estribillos coreables que ya son himnos en festivales. Sidonie aporta su mezcla de rock e indie con sello barcelonés. Seguridad Social conecta generaciones con clásicos eternos. Nancys Rubias pone el punto glam y descarado. Y, cuando toque levantar el polvo, We Are Not DJs garantizará el tramo más bailable. La nota de descubrimiento la pone Valiente Bosque, banda castellonense en ascenso. Una línea artística variada y reconocible, pensada para disfrutar en grupo.

Hora Artista 15:30 Apertura de puertas 03:30 Cierre del festival

Food trucks, ambientación y rincones ‘selfies’ para vivir el festival al máximo

Entre concierto y concierto, el festival despliega una oferta gastronómica amplia con cocinas nacionales e internacionales y menús aptos para diferentes necesidades. Habrá zonas de selfie y una decoración que invita a capturar recuerdos sin perder el ritmo; todo, pensado para que la experiencia no caiga cuando te alejas del escenario. El objetivo es claro: que el visitante sienta que cada minuto suma, también fuera del directo.

El festival Capla despliega una oferta gastronómica para todos los gustos con cocinas nacionales e internacionales / FP

Un festival con impacto social

Capla no solo propone música: también lanza una invitación a participar en su feria solidaria, con juegos y premios que canalizan la energía del público hacia fines benéficos. Un guiño a la ciudad y a su tejido asociativo que encaja con la filosofía del evento: disfrutar y, al mismo tiempo, devolver algo a la comunidad. De la mano de la Fundació Caixa Castelló, cuyo apoyo ha sido fundamental para llevar a cabo esta iniciativa solidaria.

Zonas selfies para inmortalizar tus mejores momentos en Capla Festival 2025 en Castellón / Josep M Suria

La organización mantiene entradas generales y VIP con precios promocionales mientras duren: general desde 39 € (+gastos) y VIP desde 85 € (+gastos). La recomendación es clara: compra anticipada para asegurar mejor precio y disponibilidad. La venta oficial se gestiona desde la web del festival y los canales asociados.

Experiencia VIP: visión privilegiada y cero esperas

Para quienes buscan comodidad extra, la entrada VIP incluye carril exclusivo, zona chill out, baños VIP, barra premium y vista preferente del escenario. El pack más completo, Hotel + VIP + traslados, no duró mucho en cartel: se agotó ayer, prueba de que la comodidad también tiene muchos seguidores. Una manera de convertir el festival en escapada urbana sin preocupaciones. No te preocupes porque hay más opciones.

Cartel oficial Capla Festival 2025 / Capla Festival

Checklist final para que todo salga perfecto el día del festival, horarios y 'no te olvides de...'

Entradas : Compra con antelación para asegurar que no te quedas sin entrada a última hora y evitar colas en taquilla. Lleva la entrada digital en el móvil.

: Compra con antelación para asegurar que no te quedas sin entrada a última hora y evitar colas en taquilla. Lleva la entrada digital en el móvil. Horario : 15:30 (Apertura, para entrar con calma, ubicarte y empezar a disfrutar), 16:00 (primer concierto), cierre aprox. 03:30h. La organización publicará horarios definitivos unos días antes para cuadrar cada actuación al milímetro.

: 15:30 (Apertura, para entrar con calma, ubicarte y empezar a disfrutar), 16:00 (primer concierto), cierre aprox. 03:30h. La organización publicará unos días antes para cuadrar cada actuación al milímetro. Edad mínima : Solo para mayores de 18 años.

: Solo para mayores de 18 años. Transporte : Bus y TRAM al recinto; parkings cercanos señalizados.

: Bus y TRAM al recinto; parkings cercanos señalizados. Look & confort : Calzado cómodo, batería extra para el móvil y si eres frioler@ algo de ropa ligera para la madrugada.

: Calzado cómodo, batería extra para el móvil y si eres frioler@ algo de ropa ligera para la madrugada. Plan VIP : Si valoras comodidad y vistas, la zona VIP marca la diferencia.

: Si valoras comodidad y vistas, la zona VIP marca la diferencia. Acceso permitido : Agua en envases blandos de hasta 330 ml (sin tapón), comida en recipientes no rígidos.

: Agua en envases blandos de hasta 330 ml (sin tapón), comida en recipientes no rígidos. Prohibido : Cristal, envases duros y animales (salvo perros guía).

: Cristal, envases duros y animales (salvo perros guía). Transporte recomendado: Autobuses urbanos, TRAM T1 y parkings gratuitos cercanos (Antiguo Mercado, Juzgados).

Cómo llegar y moverte: el plan sin pérdidas de tiempo

El Recinto Ferial de Castellón está bien conectado en transporte público. Pasan líneas de autobús (CVCS-105-4, L3, L17) y TRAM (T1), y, si vas en coche, cuentas con aparcamientos gratuitos muy próximos (Antiguo Mercado, Juzgados) y otro de pago en APK2 Avenida del Mar.

Es una localización cómoda para quienes llegan desde Valencia o Tarragona, con accesos directos y sin laberintos de última hora.