'Bajo el agua hay tiempo y flores'
Carmen de Matos ofrece una visita guiada a su exposición en el Museo Luis de Morales de Badajoz
La entrada es libre hasta completar aforo
El Museo de la Ciudad Luis de Morales de Badajoz ofrece una visita guiada a la exposición 'Bajo el agua hay tiempo y flores', de Carmen de Matos, cuya obra permanecerá en la sala de exposiciones temporales hasta el 28 de septiembre.
La visita guiada tendrá lugar este próximo domingo, 21 de septiembre, a las 12.00 horas. Para quienes quieran asistir, no se requiere inscripción previa. La entrada es libre hasta completar aforo.
En 'Bajo el agua hay tiempo y flores' Carmen de Matos explora el concepto de 'vita contemplativa' como la forma del acto de observar con atención el mundo que la rodea. El agua en las pinturas simboliza una dimensión paralela donde el tiempo transcurre más lento, invitando al espectador a reflexionar sobre la pausa.
Las flores representan la belleza, el cuidado y la dedicación a la acción de contemplar. Su crecimiento gradual refleja la paciencia y aquello que se desarrolla lentamente. El acto de florecer se relaciona con el querer y sanar.
Observar la realidad tal y como se presenta, sin mediación. Recuperar el acto de admirar los detalles.
El Museo Luis de Morales abre por las mañanas de lunes a viernes de 9.00 a 14.00 horas. Sábados, domingos y festivos: de 10.00 a 14.00 horas. Tardes de miércoles a sábado de 17.30 a 19.30 horas.
- La Guardia Civil destapa la producción de una variedad de alcachofa protegida en Vinaròs
- Dos colegios de Castellón se cuelan en el 'top 30' español: estos son los mejores
- Empresas de medio mundo se interesan por la 'superclementina' XLO de la castellonense Bagu
- Programación oficial de las fiestas patronales de Benicàssim: Todos los actos
- Una vecina acoge a la familia con 6 niños que dormía en la calle tras no aceptar la plaza en un albergue
- Una orquesta traerá a un pueblo de Castellón el escenario más grande de España: tendrá 42 metros
- ¿Quieres trabajar en la naranja? Las empresas de Castellón lanzan decenas de ofertas y cada vez hay menos aspirantes
- Smalticeram compra una veterana empresa de Onda