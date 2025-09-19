Festes, costums i tradicions de l'Alcalatén, en una exposició que aterra a Castelló
El projecte 'Reial Fàbrica i Territori' del PEU-UJI inaugura una exposició oberta fins al 5 d'octubre a l'espai del Museu Pedagògic de Castelló al Menador Espai Cultural
Una exposició sobre festes, costums i tradicions dels pobles de l'Alcalatén aterra a Castelló. Es tracta de «L'Alcalaten en xarxa. Poble a poble, festa a festa», una mostra organitzada pel projecte Reial Fàbrica i Territori, impulsat per la Universitat Jaume I a través del Programa d'Extensió Universitària (PEU-UJI) i l’Ajuntament de l’Alcora i que compta amb el suport de tots els ajuntaments de la comarca.
La mostra es va presentar ahir al Menador Espai Cultural amb la presència de la coordinadora del projecte, Anna Mallol, arquitecta especialitzada en patrimoni cultural; el coordinador del Servei d'Activitats Socioculturals de l'UJI, Albert López, i una representació de les poblacions que formen la comarca de l'Alcalatén i que han participat en la creació d'aquesta exposició que estarà oberta fins al 5 d'octubre de 2025.
El Menador, última parada
Castelló és la darrera estació d'una mostra que ha recorregut tots els municipis de la comarca en un itinerari que va començar el mes d'abril a l'Alcora i que ha viatjat també a les Useres, Llucena, Xodos, Figueroles i Costur.
La proposta expositiva és el resultat de la tasca realitzada pel grup de treball del projecte Reial Fàbrica i Territori durant el darrer any i «és una oportunitat per a reforçar la nostra identitat com a comarca, per a mirar el passat amb orgull i construir el futur amb sentiment de pertinença», explica Anna Mallol, que insisteix que «el projecte és una oportunitat per a treballar en la dinamització i donar visibilitat a la comarca, potser, la més desconeguda de la província».
Fer xarxa, clau
El representant de l'UJI, Albert López, entén que Reial Fàbrica i Territori «és un projecte amb una mirada transversal i que fomenta la participació i la voluntat de fer xarxa» i coincideix en el fet que «és una oportunitat molt important per a generar interaccions i benestar de cara al futur de la comarca». Al mateix temps, López va traslladar a les persones que han participat en el disseny i creació de l'exposició que «el seu paper és fonamental perquè, a poc a poc, canvie la mirada cap al món rural».
Un dels objectius inicials de l'exposició és ser punt de trobada per als veïns i veïnes de la comarca, un espai en el qual es vol valorar la diversitat, i alhora, la unitat dels pobles i habitants que la conformen, a més d’afavorir el coneixement d'allò que comparteixen.
Els tresors de l'Alcalatén
Per a aconseguir-ho, cada poble de l'Alcalatén aporta a la mostra un dels seus tresors culturals més preuats, siga una tradició, una festa o un costum que l'identifiquen i el connecten amb la resta de municipis.
Així, els visitants de l'exposició podran descobrir i conèixer la història sobre la Festa del Rotllo de l'Alcora, el Betlem de Costur, l'Arc de Sant Mateu de Figueroles, la Festa de Sant Miquel de les Torrocelles de Llucena, els Pelegrins de les Useres, i la Rogativa a Sant Joan de Penyagolosa de Xodos, gràcies als panells informatius i les fotografies que s'exposen i que ahir van ser presentades per un membre de cada grup de treball.
Aquesta mostra itinerant, que es troba a l'espai del Museu Pedagògic del Menador Espai Cultural, és un dels projectes conjunts que impulsa el grup de treball de la iniciativa Reial Fàbrica i Territori, coordinat per l'arquitecta especialitzada en patrimoni cultural, Anna Mallol, amb la intenció d'enfortir els lligams entre les persones i els col·lectius de la comarca i explorar l'empremta històrica que va deixar la Reial Fàbrica del Comte d’Aranda i, un passat que connecta i inspira els pobles de l'Alcalatén.
