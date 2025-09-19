Peñíscola abrirá gratis el castillo del Papa Luna en el Día del Turismo: los detalles

La Diputación de Castellón difunde las actuaciones llevadas a cabo en los últimos diez años para poner en valor el monumento y la historia del Castillo de Peñíscola.

La institución provincial ha organizado una Jornadas divulgativas sobre las actuaciones realizadas en el castillo y en el Parque de Artillería de Peñíscola en los últimos diez años como desarrollo del Plan Director de Actuaciones para la Dinamización Turístico Cultural del Castillo de Peñíscola.

“Con estas sesiones y la exposición sobre el Plan Director que se hizo en el mes de julio en el paseo marítimo de la localidad, desde la institución provincial hemos querido dar la máxima difusión a los trabajos realizados en el monumento que han concluido este mismo año y con los que ponemos en valor el rico patrimonio cultural e histórico del Castillo de Peñíscola, todo un emblema del municipio y del conjunto de la provincia y un reclamo turístico de primer nivel”, ha expresado el diputado de Cultura, Alejandro Clausell, quien ha asistido a la inauguración de las jornadas que se desarrollan este viernes 19 y el sábado 20.

Inauguración de las jornadas divulgativas, en el salón gótico del castillo de Peñíscola. / Mediterráneo

La programación

La programación para estos dos días de divulgación incluyen ponencias sobre las principales actuaciones desarrolladas, impartidas por los técnicos o expertos que han participado en el proceso. Durante las jornadas divulgativas se van a tratar temas como los objetivos, fases y principales intervenciones del Plan Director; los trabajos arqueológicos desarrollados en las obras de restauración, las actuaciones de gestión turístico cultural para la mejora de la visita pública y la promoción del monumento; la investigación y la recreación de la historia en los recursos expositivos del Plan Director, los trabajos de documentación así como las actuaciones de restauración.

El Plan Director

El Plan fue aprobado en el año 2014 y en una primera fase se rehabilitó el edificio del faro como centro de recepción de visitantes del castillo, trasladando allí la recepción, los usos administrativos, zonas de personal y almacenes que ocupaban varias estancias del Castillo.

Los espacios del Parque de Artillería solo se abrían en temporada alta y en el Castillo había exposiciones de gestión privada con una entrada independiente y muy bajo número de visitantes. “De esta forma se han podido ir restaurando y abriendo todos los espacios para la visita pública, que era otro de los grandes retos del plan”, ha explicado el diputado provincial.

En estos años se han ido combinando las obras de restauración y conservación con investigaciones, trabajos arqueológicos y el equipamiento expositivo sobre la arquitectura e historia de la fortaleza. En las intervenciones se ha mejorado la accesibilidad, se han renovado las instalaciones de iluminación y los servicios generales. También se han desarrollado diversas actuaciones de mejora de la visita pública, gestión y promoción previstas en el plan.

El castillo de Peñíscola, único en toda España. / Mediterráneo

Un equipo interdisciplinar

La inversión total estimada ha sido de unos 3.595.000 euros. Para cubrir una parte de este presupuesto, la Diputación obtuvo fondos europeos, un total de 499.760 euros entre 2018 y 2019, y el resto del presupuesto ha sido asumido con fondos propios. Las diferentes acciones emprendidas han contribuido a aumentar el número de visitantes. Así, en el año 2012 el monumento recibió 222.998 visitantes, aumentando año a año hasta alcanzar la cifra de 342.556 en el año 2024.

En todos estos trabajos ha participado un equipo interdisciplinar de técnicos, investigadores, diseñadores y artistas, además de empresas de restauración y producción museográfica. El plan fue redactado por el equipo Balaguer I Vicén arquitectos que ha llevado la dirección técnica del plan siendo responsable de proyectos de restauración y equipamiento Mª J. Balaguer. El control y seguimiento de las actuaciones se han llevado a cabo desde el Área Técnica y el Departamento de Cultura de la Diputación que han desarrollado las actuaciones de mejora de la vista pública y la promoción del castillo. También han participado otros departamentos de la Diputación, como el Servicio de Investigaciones Arqueológicas y Prehistóricas (SIAP).

El Patio de Artillería del castillo de Peñíscola, muy cinematográfico. / Mediterráneo

Puertas abiertas por el Día del Turismo

Con motivo del Día Mundial del Turismo, el próximo sábado 27 de septiembre, habrá una jornada de puertas abiertas del Castillo del Papa Luna, permitiendo a los visitantes disfrutar del monumento histórico en un día en el que se pone en valor uno de los sectores estratégicos de la provincia como es el turismo.