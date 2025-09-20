Benicarló homenatja Maria Beneyto amb els llibres com a protagonistes
La ciutat programa a la Biblioteca Manel Garcia Grau un cicle d’actes en l’Any Beneyto amb l’AVL com a còmplice amb una exposició, una sel·lecció de les seues obres, i un ‘scape room’
La Biblioteca Manel Garcia Grau acollirà fins el 25 de setembre la Setmana d’homenatge a l’escriptora Maria Beneyto (València, 1920-2011), en el marc de la declaració de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua que ha nomenat l’autora com Escriptora de l’Any 2025.
La ciutat dedicarà, a través de la Regidoria de Serveis Lingüístics, un cicle especial on els llibres són i seran protagonistes, amb una programació especial dedicada a la figura i l’obra de Beneyto, una de les veus més destacades de la literatura valenciana del segle XX.
La Setmana Maria Beneyto va començar dijous amb la inauguració de l’exposició Maria Beneyto: vida ferida de lletra, a càrrec de Carme Manuel, acadèmica i presidenta de la Comissió de l’Escriptora de l’Any, que recorre la trajectòria vital i literària de l’autora. La mostra, organitzada per l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, estarà oberta fins el dia 25 en horari de 9.00 a 20.00 hores (dissabtes de 9.30 a 13.30 hores) i es podrà visitar de manera gratuïta.
A més, durant aquesta setmana, la Biblioteca exposarà de manera destacada una mostra de les obres més rellevants de l’autora, les quals estan a disposició per al préstec dels lectors.
La programació
La programació es completarà el dimecres 24 de setembre amb l’activitat Beneyto infinita: joc d’escapada poètic i literari, un escape room dinamitzat per La Miranda Teatro, adreçat exclusivament a l’alumnat dels instituts de Benicarló.
Amb aquesta agenda, Benicarló vol contribuïr a posar en valor l’obra i figura de Beneyto, una escriptora que va saber combinar poesia i narrativa amb una mirada crítica i sensible sobre la societat i el seu temps.
Cal dir que a Beneyto s’arriba tard. El seu nom es creua poc en les assignatures de l’educació obligatòria i tampoc figura entre les referències populars. I és que la posterioritat no és un destí de fàcil accés per a les escriptores de la generació dels 50, però el segle XXI pot ser el de la reparació dels oblits amb nom de dona.
Una pionera
A Beneyto, una excepció en una època amb predomini masculí, en contacte amb altres literats com José Albi, Vicent Andrés Estellés, Manuel Sanchis Guarner i Joan Fuster, se li reconeix una llarga producción literària, amb títols com Canción olvidada o La dona forta i 27 poemaris.
L’Any María Beneyto ajudarà a enfocar cap a la qualitat de l’autora que s’exemplifica en dues fites: 1953, quan competí amb Estellés pel Premi València de Poesia, que ella va guanyar amb Criatura múltiple;i 1992, quan la Generalitat la va reconèixer amb el Premi de les Lletres Valencianes: la primera dona en rebre’l.
