Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Este sábado

Eduard Fernández exhibe un pañuelo palestino al recoger el Premio Nacional de Cinematografía: "Gaza es un espejo donde salimos todos"

El actor ha aprovechado el momento para denunciar públicamente el genocidio de Gaza y la matanza de niños en la Franja

El actor Eduard Fernández se coloca un pañuelo palestino tras recibir el Premio Nacional de Cinematografía 2025 durante un acto celebrado en la Tabakalera de San Sebastián este sábado.

El actor Eduard Fernández se coloca un pañuelo palestino tras recibir el Premio Nacional de Cinematografía 2025 durante un acto celebrado en la Tabakalera de San Sebastián este sábado. / Juan Herrero / EFE

EP

El actor Eduard Fernández, conocido por obras como 'Marco' o 'El 47', ha recibido este sábado, en manos del ministro de Cultura, Ernest Urtasun, el Premio Nacional de Cinematografía 2025 y ha decidido ponerse un pañuelo palestino en señal de apoyo a Gaza mientras agradecía el galardón. "Quiero reivindicar una barbaridad que está ocurriendo en estos momentos y es el genocidio de Gaza. Los quiere matar a todos de la manera más cruel y más bestia. Cuesta encontrar palabras, pero Gaza es un espejo donde salimos todos, lo queramos o no", ha manifestado el actor.

Eduard Fernández ha leído unos nombres de menores gazatíes asesinados por la ofensiva israelí y ha remarcado la importancia que tiene hablar de lo que está ocurriendo en Gaza porque "ellos no se van a cansar de matar sistemáticamente". "Algunos dirán 'qué pesados son con el tema', pero no podemos dejar de decirlo para ver si podemos conservar nuestra dignidad como personas", ha afirmado. "La gente de la cultura somos un reflejo de nuestro siglo. Y en este momento que vivimos es inevitable no hablar de la salvajada que se está cometiendo en Gaza. Da igual la palabra que le pongan", ha indicado.

"Algunos dirán 'qué pesados son con el tema', pero no podemos dejar de decirlo para ver si podemos conservar nuestra dignidad como personas"

El actor ha admitido que estaba "muy emocionado" y ha desvelado que en su infancia sentía que "algo" le faltaba y se sentía mejor entre las chicas que entre los chicos, lo que llevó a pensar que "quizá era homosexual". "Ese chaval buscaba un lugar en el mundo, un refugio, un lugar donde complementar esa falta que sentía, y he encontrado ese refugio en un escenario, el lugar más expuesto, por eso me parece el lugar más sagrado", ha ensalzado.

TEMAS

  1. La Guardia Civil destapa la producción de una variedad de alcachofa protegida en Vinaròs
  2. Un agricultor de Castellón, salvado por la Justicia tras arruinarse debido al cambio en una subvención
  3. Una orquesta traerá a un pueblo de Castellón el escenario más grande de España: tendrá 42 metros
  4. Alerta amarilla por lluvia en Castellón para despedir el verano
  5. Muere un hombre al caer de un patinete en Vinaròs
  6. Investigado en Castelló el dueño de un comercio por vender ropa falsificada de marcas reconocidas
  7. Vila-real se convertirá este sábado en un gran escaparate al aire libre con una nueva Feria del Estoc
  8. Una vecina acoge a la familia con 6 niños que dormía en la calle tras no aceptar la plaza en un albergue

Denunciada una conductora por circular 14 kilómetro ebria y sin dos ruedas en Mallorca

Denunciada una conductora por circular 14 kilómetro ebria y sin dos ruedas en Mallorca

Eduard Fernández exhibe un pañuelo palestino al recoger el Premio Nacional de Cinematografía: "Gaza es un espejo donde salimos todos"

Eduard Fernández exhibe un pañuelo palestino al recoger el Premio Nacional de Cinematografía: "Gaza es un espejo donde salimos todos"

El PP exige la dimisión de la ministra de Igualdad por los fallos en las pulseras de maltratadores

El PP exige la dimisión de la ministra de Igualdad por los fallos en las pulseras de maltratadores

Una médico de Castellón, nominada a los galardones que premian a los mejores especialistas de España

Una médico de Castellón, nominada a los galardones que premian a los mejores especialistas de España

Sigue en directo la clasificación del GP de Azerbaiyán

Sigue en directo la clasificación del GP de Azerbaiyán

Carlo Costanzia desmonta tajante las memorias de Mar Flores, cuenta quién le advirtió de su publicación y anuncia acciones legales

Carlo Costanzia desmonta tajante las memorias de Mar Flores, cuenta quién le advirtió de su publicación y anuncia acciones legales

Hamás publica una imagen de los cerca de 50 rehenes en Gaza con el nombre de un piloto israelí desaparecido en 1988

Hamás publica una imagen de los cerca de 50 rehenes en Gaza con el nombre de un piloto israelí desaparecido en 1988

Dos heridos graves tras la colisión de una furgoneta VTC y un camión en la M-40 a la altura de Puente de Vallecas

Dos heridos graves tras la colisión de una furgoneta VTC y un camión en la M-40 a la altura de Puente de Vallecas
Tracking Pixel Contents