Dansa València agafa impuls a Almassora i Benicàssim

Júlia Sac preestrenarà al novembre a Castelló el seu nou projecte 'El gest trencat' abans de portar-lo a Espai Inestable de València

Dansa València, en marxa.

Cristina Garcia

L’Institut Valencià de Cultura (IVC) amplia aquest any la iniciativa Impuls a la Dansa en 2025 amb noves seus a Castelló. Un projecte que va néixer en 2022 com una extensió natural del festival Dansa València, amb la voluntat de portar les arts del moviment a nous espais de la Comunitat i que «aconsegueix que l’experimentació del festival no quede limitada a les grans capitals», segons la directora adjunta de l’ens autonòmic, María José Mora.

En concret, s’incorporen Benicàssim, Picassent i Santa Pola a les consolidades Almassora, Aielo de Malferit, Dénia, El Genovés i El Puig.

Una de les peces d'enguany a Dansa València.

La primera estada porta per títol Del carrer ets l’estima! i és un projecte que sorgeix per connectar amb la memòria d’un poble i les seves danses. Arrenca al setembre a Almassora, a càrrec de Maria Tamarit, al costat de Marta Sofía Gallego per a acompanyament coreogràfic i de mediació.

Per altra banda, Julia Sac desenvoluparà a Benicàssim entre principis d’octubre i finals de novembre una estada tècnica de la seva obra El gest trencat; que preestrenarà a principis de novembre, prèvia a les primeres funcions confirmades per al 8 i 9 de novembre en Espai Inestable de València.

