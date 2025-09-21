La Trobada de Bandes de Vall d’Alba cita a quasi 1.000 músics a escena
Formacions d’Almassora, Benlloc, Borriol, Cabanes, Castelló, Orpesa, la Pobla Tornesa, Sant Joan de Moró, Torreblanca, Vilafamés i Vilanova es sumen a l’amfitriona en l’encontre de la Plana Baixa.
Tretze bandes de música de la comarca de la Plana Alta van sumar les seues veus en clau instrumental ahir a Vall d’Alba en la Trobada Comarcal. Sobre l’escenari, es van trobar la Unió Instructiu Musical La Esmeralda d’Almassora, l’Associació Musical Amor a l’Art de Benlloc, la Unió Musical Lira Borriolenca de Borriol, la Santa Cecília de Cabanes, la Castàlia de Castelló, la Unió Musical del Grau de Castelló, la d’Orpesa y la Pobla Tornesa, Associació Musical Amics de la Música de Sant Joan de Moró, Unió Musical Torreblanca, La Lira de Vilafamés, la Societat Musical Santa Cecília de Vilanova d’Alcolea i Associació Musical Vall d’Albense de Vall d’Alba, l’amfitriona.
Un any més, la Diputació Provincial, en col·laboració amb els municipis i la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana (FSMCV), organitza este esdeveniment musical que compta amb un complet programa format per sis concerts comarcals.
Una programació que va començar el 31 de maig a Xilxes, amb la trobada de la Plana Baixa, i va seguir el 7 de juny a Geldo (la de l’Alt Palància) i el 13 de setembre va fer parada a Villahermosa del Río (l’Alcalatén–Alt Millars).
Música i germanor
Les Trobades de Bandes són jornades de música i germanor, que aconseguixen reunir en cada municipi amfitrió a milers de músics que compartixen la mateixa passió pel llenguatge universal de la música. I ja porten fent-ho 30 anys. «Des de la Diputació reforcem el nostre suport a les bandes de música del nostre territori com un dels elements culturals més importants i que formen part de la identitat de la província», va assenyalar la presidenta de l’ens provincial, Marta Barrachina.
«Estes jornades musicals són una aposta formal i perdurable de la Diputació per les nostres bandes de música, un pilar de la nostra cultura, unint a centenars de persones, des dels més xicotets fins als més majors, en una passió compartida pel llenguatge universal de la música», segons la dirigent provincial.
El diputat de Cultura, Alejandro Clausell, qui també va estar present a Vall d’Alba ahir, comparteix el mateix sentiment que la presidenta provincial , enaltint «l’encomiable labor de totes les societats musicals de la província, que porten la música a tots els racons del nostre territori».
Les pròximes cites
Després de la trobada comarcal a Vall d’Alba, les Trobades de Bandes continuaran el mes d’octubre, sent el dia 4 la cita de la comarca de Els Ports–Alt Maestrat a Benassal; i., tancant, el dia 18 serà la trobada del Baix Maestrat, a Cervera.
