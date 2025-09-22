¿El futuro del arte valenciano? Tiene nombre (y acento) de Castellón

Por suerte —o más bien por justicia estética— cada vez resulta menos sorprendente encontrar nombres de artistas castellonenses en los principales escaparates del arte contemporáneo de la Comunitat Valenciana. Y no se trata ya de una anécdota o de una nota al pie: es una realidad que gana cuerpo, forma y presencia a través del talento y el trabajo de creadoras como Gema Quiles, Laura Palau o Estefanía Serrano, que este año formarán parte del cartel de Abierto València 2025, el evento de apertura de temporada de las galerías de arte contemporáneo en València, del 26 de septiembre al 3 de octubre.

No es un gesto menor. Quiles, Palau y Serrano no son solo tres nombres propios entre decenas: representan una generación inquieta, diversa y profundamente contemporánea que, desde latitudes periféricas como la provincia de Castellón (y más concretamente desde Vila-real, Benlloc y Altura), está transformando la escena visual valenciana. Su presencia en Abierto València no solo reivindica su lugar, sino que también revela el modo en que la provincia se ha convertido en un laboratorio fértil de nuevas prácticas y miradas.

Tres voces, tres formas de mirar

Gema Quiles forma parte de la colectiva que exhibirá la galería Tuesday to Friday, una propuesta internacional que combina trayectorias emergentes con figuras en consolidación. Frente a la saturación visual, Quiles propone una especie de arqueología de lo sensible, un modo de pensar con los ojos y contra las inercias del ver.

La vila-realense Gema Quiles ha llevado su arte hasta Corea del Sur. / MEDITERRÁNEO

Por su parte, Laura Palau —en la prestigiosa galería Luis Adelantado, junto a Javi Cruz y Andrés Izquierdo— y Estefanía Serrano —en Galería Cuatro— también han sido seleccionadas para participar en la 6ª edición del Premio Cervezas Alhambra, una de las grandes apuestas del certamen por el arte emergente. Ambas optan a este galardón que se decidirá por votación popular y se entregará en el Museo de Bellas Artes de València. En sus propuestas hay gesto, riesgo y un fuerte compromiso con lo matérico y lo poético. El suyo es un arte que no busca agradar, sino interpelar, atravesar, implicar.

Castellón como código fuente

No es casualidad que en esa «nueva ola» de artistas valencianos aparezcan cada vez más nombres nacidos o vinculados a la provincia. Más allá de Quiles, Palau o Serrano, otros como Carlos Pesudo, Borja Docavo, Jorge Julve, Alejandra de la Torre o Daniel Dobarco, por citar algunos nombres, han conseguido posicionarse en un circuito cada vez más exigente sin renunciar a su identidad territorial. Castellón ya no es ese territorio de paso o de silencio: es un código fuente, una matriz posible desde la que crear sin pedir permiso.

En este contexto, Abierto València 2025 actúa como catalizador. La cita, que vuelve a convertir a València en el epicentro del arte contemporáneo estatal, reunirá exposiciones colectivas, visitas guiadas, encuentros con coleccionistas, performances, conversaciones curatoriales y propuestas interdisciplinares. Y lo hará, una vez más, apostando por el cruce de generaciones, la pluralidad de lenguajes y la visibilidad del talento joven.

Sin prisa, con precisión

Bajo el lema «el arte sin prisa» —en homenaje al centenario de Cervezas Alhambra—, este Abierto València teje alianzas entre disciplinas y tiempos, fundiendo danza, música, poesía y artes visuales en una propuesta sensorial y reflexiva. Una forma de parar el reloj y prestar atención. De mirar como si fuera la primera vez.

Laura Palau es otra de las artistas castellonense con mayor proyección internacional. / Chris Becher

Quizás por eso tiene sentido que las tres artistas castellonenses estén ahí: porque su obra no apela a lo inmediato ni a lo decorativo, sino a lo esencial. Porque su trabajo no entiende de modas, sino de necesidad. Porque, en definitiva, el futuro del arte valenciano ya está aquí, y habla con acento castellonense.